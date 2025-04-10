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Официально: Довбик - лучший в Серии А в марте

Рим, Четверг 10 апреля 2025 15:59
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Официально: Довбик - лучший в Серии А в марте Фото: Артем Довбик (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик признан лучшим футболистом итальянской Серии А в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х лиги.

Отечественный форвард опередил в голосовании Николо Бареллу из "Интера", Люка Да Кунью из "Комо", Николо Фаджоли из "Фиорентины", Риккардо Орсолини из "Болоньи" и Умара Соле из "Удинезе". Это первое подобное достижение для украинца с момента перехода в римский клуб.

Отметим, что 27-летний нападающий в четырех мартовских матчах чемпионата Италии забил 3 гола: он расписался в воротах "Лечче", "Кальяри" и "Комо". Суммарно же в текущем сезоне на счету Довбика 16 голов и 4 ассиста в 40 матчах за "Рому" во всех турнирах. Команда Клаудио Раньери сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А и ведет отчаянную борьбу за право попасть в зону еврокубков.

"Довбик продолжает расти в ногу с блестящими результатами "Ромы". Три гола, забитые украинским форвардом в марте, стали решающими в добывнии "джаллоросси" драгоценных очков в борьбе за место в будущих еврокубках", - обосновал решение генеральный директор Серии A Луиджи Де Сиерво.

Он также отметил, что за свой первый год в Серии A Довбик забил уже 11 важных голов, установив себя как полноценного центрального форварда, чистого нападающего с отличной физической формой.

"Он способен занимать штрафную площадку и находить путь к воротам различными решениями", - подчеркнул глава итальянской лиги.

Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с "Вероной", который пройдет 19 апреля.

Официально: Довбик - лучший в Серии А в марте

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Футбол Чемпионат Италии Рома Артем Довбик
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