Мошенники решили нажиться на обмене лампочек в Украине: втянули в схему "Укрэнерго"

В социальных сетях появились объявления об обмене старых лампочек за вознаграждение. Указывается, что эта акция организована совместно "Укрпочтой" и "Укрэнерго". Якобы за лампочки оплачивают по 100 гривен за каждую штуку.

В компании "Укрэнерго" предупреждают, что не производят обмен и не выдают за лампочки никакого вознаграждения.

"Отмечаем - "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение. Не переходите по подобным ссылкам, не заполняйте никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях. Пожалуйста, отправляйте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", - говорится в сообщении.

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Единственная кампания по замене существующей - это правительственная и ее условия можно найти на сайте Укрпочты.

"Введенная Правительством программа по обмену ламп накаливания продолжает действовать как для физических лиц, так и для юридических. Особые условия продолжают действовать для пенсионеров, ранее уже воспользовавшихся обменом. Они имеют возможность получить дополнительно к 5 LED-лампам, предъявив пенсионное удостоверение, паспорт и РНОКПП. Заменить старые жаровки в домах могут и те жители страны, которые до сих пор не воспользовались программой, у них есть возможность получить до 5 светодиодных ламп в областных центрах, в городских и сельских отделениях Укрпочты по всей стране. Кроме того, программа открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале "Дия", - говорится в объявлении.