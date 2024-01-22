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Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине

Украина, Понедельник 22 января 2024 09:34
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Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине Фото: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Наиболее распространенной схемой мошенничества в Украине продажа несуществующих вещей в интернете. Но уровень мошенничества снижается.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Как отметил Выговский, полиция занимается профилактикой, постоянно говорит о мошеннических схемах, таким образом люди понимают, что происходит, и уже меньше реагируют на мошенников. Полиция ликвидировала более 60 групп мошенников, "работающих" с мест лишения свободы.

"Самая большая сфера мошенничества сейчас - это продажа несуществующих вещей в интернете, это где-то 60%. Звонки "из банка" - 10%", - сообщил Выговский.

По его словам, сейчас отслеживается тенденция снижения мошенничества.

"Если в июне 2023 года у нас было где-то 600-650 обращений за сутки по мошенничеству, то в декабре их было уже где-то 400", - сказал он.

Полиция не видит особого увеличения мошенничества в области волонтерства. "С начала был всплеск, сейчас нет. Схемы просты - например, родные военных получают выплаты, а мошенники пытаются эти средства у них выдурить. У нас есть определенный рост мошенничества. Однако и раскрыто таких преступлений тоже больше", - рассказал Выговский.

Мошенничество в Украине

Напомним, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Согласно опросу НБУ, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, еще четверть опрошенных потеряла более 5000 гривен.

Напомним, по данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете . Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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