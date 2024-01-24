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Шахраї вирішили нажитися на обміні лампочок в Україні: втягнули у схему "Укренерго"

Шахраї вигадали нову схему обману українців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї використали у своїй схемі кампанію з обміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі та "залучили" до неї компанію "Укренерго".

Про деталі цієї схеми повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис "Укренерго" в Telegram.

У соціальних мережах з'явилися оголошення про обмін старих лампочок за винагороду. Вказується, що ця акція організована спільно Укрпоштою та "Укренерго". Нібито за лампочки оплачують по 100 гривень за кожну штуку.

У компанії "Укренерго" попереджають, що не здійснюють обмін та не видають за лампочки ніякої винагороди.

"Наголошуємо - "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду. Не переходьте за подобними посиланнями, не заповнюйте жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях. Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях. Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - говориться у повідомленні.

Скриншот

Єдина кампанія по заміні яка зараз існує - це урядова і її умови можна знайти на сайті Укрпошти.

"Запроваджена Урядом програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП. Замінити старі жарівки в домівках можуть і ті мешканці країни, які досі не скористалися програмою. У них є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях Укрпошти по всій країні. Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія", - говориться в оголошенні.

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