Мошенники вернулись к старым схемам обмана украинцев. Одну из них раскрыли в Киеве (видео)

В чем суть забытой схемы

На улице Героев Севастополя 47-летняя женщина из Херсонской области представлялась прохожим гадалкой. Чтобы доказать наличие "дара", она называла людям несколько фактов из их жизни.

После этого аферистка давала "предсказание" на будущее. В результате своей "работы" женщина попросила деньги и выманила у прохожей 1 300 гривен.

Однако псевдоворожку заметили находившиеся рядом полицейские. Оказалось, что в Киев она приехала немного заработать, однако выбрала нечестный путь.

Правонарушительницу задержала полиция. Ей уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по статье Уголовного кодекса Украины о мошенничестве. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Как уберечься от уличных мошенников

Прежде всего, нужно знать, что они подходят только к эмоционально нестабильным людям, что обычно сразу видно. Например, к сильно расстроенным, грустным, заплаканным и т. п. Такими людьми легко манипулировать.

В таких ситуациях важно уметь отказать. Если в этом вы будете сомневаться, злоумышленник это сразу увидит и использует.

Ни в коем случае не давайте этим незнакомцам прикасаться к вам, ведь это одна из манипуляций для установления близкого контакта.

Психологи утверждают, что любое неожиданное поведение и реакция собьет уличных мошенников с толку. Вы даже можете использовать их методы: погадать на картах, предсказать будущее и т. д.