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Шахраї повернулися до старих схем ошуканства українців. Одну з них розкрили в Києві (відео)

У Києві затримали ворожку, яка виманювала в людей гроші (фото: Поліція Києва)
Автор: Юлія Гаюк

Для того, щоб отримати своє, шахраї готові піти на все. Але вочевидь фантазія закінчилася, тому вони почали вдаватися до старих, добре знайомих схем.

Одну з них розкрили в поліції Києва та розповіли про неї у відео на YouTube.

У чому суть забутої схеми

На вулиці Героїв Севастополя 47-річна жінка з Херсонської області представлялася перехожим ворожкою. Щоб довести наявність "дару", вона називала людям кілька фактів з їхнього життя.

Після цього аферистка давала "передбачення" на майбутнє. У результаті своєї "роботи" жінка попросила гроші та виманила у перехожої 1 300 гривень.

Однак псевдоворожку помітили поліцейські, які перебували поруч. Виявилося, що до Києва вона приїхала трохи заробити, однак обрала нечесний шлях.

Правопорушницю затримала поліція. Їй уже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за статтею Кримінального кодексу України про шахрайство. Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Як вберегтися від вуличних шахраїв

Насамперед потрібно знати, що вони підходять лише до емоційно нестабільних людей, що зазвичай відразу видно. Наприклад, до сильно засмучених, сумних, заплаканих тощо. Такими людьми легко маніпулювати.

У таких ситуаціях важливо вміти відмовити. Якщо в цьому ви будете вагатися, зловмисник це відразу побачить і використає.

У жодному разі не давайте цим незнайомцям торкатися вас, адже це одна з маніпуляцій для встановлення близького контакту.

Психологи стверджують, що будь-яка несподівана поведінка та реакція зіб'є вуличних шахраїв з пантелику. Ви навіть можете використати їхні методи: погадати на картах, передбачити майбутнє тощо.

Раніше ми розповідали про іншу шахрайську схему в Києві. Її учасники пропонували пенсіонерам фейкові пільги.

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шахраїмошенническая схема