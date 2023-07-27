Мошенники из ОLX украли более 200 тысяч гривен, которые должны были пойти на помощь в ВСУ. Военные вынуждены брать кредит (фото)

Детали скандальной истории

В июне на странице Елены был открыт сбор на транспортное средство в медицинское подразделение на Херсонском направлении. Сумма была собрана, а это 219 050 гривен. Ее передали военным, и они начали договариваться о покупке с продавцом на OLX.

"Этот продавец представился благотворительным фондом Тарасова. Показал авто, которое подходит по характеристикам. Сразу попросил небольшую сумму предоплаты и закрутилось. Как только всю сумму мошенники получили, то на звонки перестали отвечать. Объявление на OLX исчезло", - пишет женщина.

В диалоге мошенник присылал свой паспорт, награды от командования, чтобы все было похожим на правду. По словам пользователя, киберполиция не определяет его документы, номера телефонов и карт мошенническими. То есть это реальные данные реального человека.

Мошенник делал все, чтобы втереться в доверие (фото: facebook.com/olena.nikolskapsy)

Елена пыталась отменить транзакцию средств злоумышленнику, но банк не мог этого сделать: перевод содержал код подтверждения. Банк-получатель посоветовал обратиться в правоохранительные органы, чтобы компенсировать сумму через суд.

Сегодня объявление исчезло со страницы сайта (скриншот: Styler)

А что делать с машиной?

"Ребята зарегистрировали обращение в киберполицию. Дежурное подразделение полиции вышло на связь и проинструктировало, что нужно делать письменное заявление. Раньше это было невозможно, потому что подразделение находилось на боевых позициях. На днях их ротировали на более тихие территории, и ребята собираются регистрировать заявление, чтобы открыли уголовное производство", - рассказывает инициатор сбора.

Однако транспортное средство все равно нужно приобрести. Поэтому военные ждут зарплату и планируют оформлять кредит.

Мошенники оформляют кредиты на военных

Известно также о виде мошенничества, когда злоумышленники завладевают данными онлайн-банкинга через SIM-карту.

Сделать это можно только в том случае, если им не пользуются длительное время. Часто целью становятся данные военных, пропавших без вести или попавших в плен.

Чтобы этого избежать, нужно заранее привязать свою SIM-карту к паспорту.