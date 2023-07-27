Шахраї з ОЛХ вкрали шалену суму допомоги ЗСУ: військові полізли у борги (фото)

Злодії з OLX нібито продавали авто для медичного підрозділу ЗСУ. Коли знайшовся покупець, а сума була зібрана та передана "продавцеві", він зник зі зв'язку разом із коштами для військових.
Про це розповіла ініціаторка збору на машину Олена Нікольська на своїй сторінці у Facebook.
У червні на сторінці Олени був відкритий збір на транспортний засіб у медичний підрозділ на Херсонському напрямку. Сума була зібрана, а це 219 050 гривень. Її передали військовим, і вони почали домовлятися про купівлю з продавцем на OLX.
"Цей продавець представився благодійним фондом Тарасова. Показав авто, яке підходить за характеристиками. Зразу попросив невелику суму передплати й закрутилось. Як тільки всю суму шахраї отримали, то на дзвінки перестали відповідати. Оголошення на OLX зникло", - пише жінка.
У діалозі шахрай надсилав свій паспорт, нагороди від командування, щоб усе було схожим на правду. За словами користувачки, кіберполіція не визначає його документи, номери телефонів і карток шахрайськими. Тобто це реальні дані реальної людини.
Шахрай робив усе, аби втертися в довіру (фото: facebook.com/olena.nikolskapsy)
Олена намагалася скасувати транзакцію коштів зловмиснику, але банк не міг цього зробити: переказ містив код підтвердження. Банк-отримувач порадив звернутися до правоохоронних органів, щоб компенсувати суму через суд.
Сьогодні оголошення зникло зі сторінки сайту (скриншот: Styler)
"Хлопці зареєстрували звернення до кіберполіції. Черговий підрозділ поліції вийшов на зв'язок і проінструктував, що треба робити письмову заяву. Раніше це було неможливо, бо підрозділ знаходився на бойових позиціях. На днях їх ротували на тихіші території, й хлопці збираються реєструвати заяву, щоб відкрили кримінальне провадження", - розповідає ініціаторка збору.
Проте транспортний засіб все одно потрібно придбати. Тому військові чекають зарплатню та планують оформлювати кредит.
Відомо також про вид шахрайства, коли зловмисники заволодівають даними онлайн-банкінгу через SIM-карту.
Зробити це можна лише в разі, якщо нею не користуються тривалий час. Часто ціллю стають дані військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон.
Щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь прив'язати свою SIM-карту до паспорта.
Раніше ми розповідали про ще одну схему, за допомогою якої шахраї зламують ваші сторінки в соціальних мережах.
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