Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема

В социальных сетях начала распространяться новая мошенническая схема. Совсем недавно была волна сообщений о том, что у украинцев массово взламывают аккаунты с помощью рассылки в личные сообщения. Теперь мошенники запустили новую схему.

Как она выглядит эта схема и в чем суть обмана - читайте в Styler ниже.

Как выглядит схема

Совсем недавно по социальным сетям прокатилась волна фейковых сообщений от мошенников. В таких сообщениях указывался определенный текст и приглашение посмотреть видео.

Несколько дней назад появилась новая волна подобных сообщений, но мошенники изменили текст - на более эмоциональный и привлекающий внимание.

Текст выглядит так: "посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…".

Далее идет ссылка, якобы на видео. При переходе на эту ссылку, владелец аккаунта теряет доступ к своим данным и управление страницей переходит к мошенникам.

Скриншот

Суть схемы

"Будьте внимательны и всегда немного думайте. В последние сутки очень много такого в моей ленте. Схема очень проста - перейдя по ссылке, вы очень помогаете взломать страницу. И вообще никогда не забывайте, что за подобными эмоциональными манипуляциями почти всегда стоит какая-то мошенническая схема", - предупредил Вадим Грищук.

Важный нюанс. Такая ссылка может появиться в вашей ленте от хорошего знакомого, который буквально несколькими часами ранее кликнул по точно такой же ссылке. Его аккаунт был взломан в считанные минуты и с него пошла спам-рассылка уже от мошенников.

Как уберечься от схемы