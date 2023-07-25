Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема
В социальных сетях начала распространяться новая мошенническая схема. Совсем недавно была волна сообщений о том, что у украинцев массово взламывают аккаунты с помощью рассылки в личные сообщения. Теперь мошенники запустили новую схему.
Как она выглядит эта схема и в чем суть обмана - читайте в Styler ниже.
Как выглядит схема
Совсем недавно по социальным сетям прокатилась волна фейковых сообщений от мошенников. В таких сообщениях указывался определенный текст и приглашение посмотреть видео.
Несколько дней назад появилась новая волна подобных сообщений, но мошенники изменили текст - на более эмоциональный и привлекающий внимание.
Текст выглядит так: "посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…".
Далее идет ссылка, якобы на видео. При переходе на эту ссылку, владелец аккаунта теряет доступ к своим данным и управление страницей переходит к мошенникам.
Скриншот
Суть схемы
"Будьте внимательны и всегда немного думайте. В последние сутки очень много такого в моей ленте. Схема очень проста - перейдя по ссылке, вы очень помогаете взломать страницу. И вообще никогда не забывайте, что за подобными эмоциональными манипуляциями почти всегда стоит какая-то мошенническая схема", - предупредил Вадим Грищук.
Важный нюанс. Такая ссылка может появиться в вашей ленте от хорошего знакомого, который буквально несколькими часами ранее кликнул по точно такой же ссылке. Его аккаунт был взломан в считанные минуты и с него пошла спам-рассылка уже от мошенников.
Как уберечься от схемы
- Cоздавайте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта
- Настройте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Двухфакторная аутентификация – это когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронную почту или в соответствующее приложение. Ищите такую функцию в настройках аккаунта.
- Не переходите по сомнительным ссылкам
- Держите в секрете свои логины и пароли
- Не вводите свои логины и пароли от аккаунтов на незнакомых и подозрительных сайтах
- Прежде чем ввести логин и пароль – проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что это фишинговый ресурс
- Если же вы случайно кликнули по такой сомнительной ссылке - максимально быстро смените пароли от своих аккаунтов.
- Если вы увидели в аккаунте друга сомнительный текст и подозрительные ссылки - сообщите ему об этом, используя другой способ связи. Например, позвоните ему по телефону.
Кстати, ранее мы писали о том, как точно понять, что вам звонит мошенник.
А еще рассказывали о том, как защитить свой номер телефона от мошенников.