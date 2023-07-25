ua ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 07:32
Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема Как выглядит новая схема мошенничества с соцсетях (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях начала распространяться новая мошенническая схема. Совсем недавно была волна сообщений о том, что у украинцев массово взламывают аккаунты с помощью рассылки в личные сообщения. Теперь мошенники запустили новую схему.

Как она выглядит эта схема и в чем суть обмана - читайте в Styler ниже.

Как выглядит схема

Совсем недавно по социальным сетям прокатилась волна фейковых сообщений от мошенников. В таких сообщениях указывался определенный текст и приглашение посмотреть видео.

Несколько дней назад появилась новая волна подобных сообщений, но мошенники изменили текст - на более эмоциональный и привлекающий внимание.

Текст выглядит так: "посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…".

Далее идет ссылка, якобы на видео. При переходе на эту ссылку, владелец аккаунта теряет доступ к своим данным и управление страницей переходит к мошенникам.

Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема

Скриншот

Суть схемы

"Будьте внимательны и всегда немного думайте. В последние сутки очень много такого в моей ленте. Схема очень проста - перейдя по ссылке, вы очень помогаете взломать страницу. И вообще никогда не забывайте, что за подобными эмоциональными манипуляциями почти всегда стоит какая-то мошенническая схема", - предупредил Вадим Грищук.

Важный нюанс. Такая ссылка может появиться в вашей ленте от хорошего знакомого, который буквально несколькими часами ранее кликнул по точно такой же ссылке. Его аккаунт был взломан в считанные минуты и с него пошла спам-рассылка уже от мошенников.

Как уберечься от схемы

  • Cоздавайте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта
  • Настройте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Двухфакторная аутентификация – это когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронную почту или в соответствующее приложение. Ищите такую ​​функцию в настройках аккаунта.
  • Не переходите по сомнительным ссылкам
  • Держите в секрете свои логины и пароли
  • Не вводите свои логины и пароли от аккаунтов на незнакомых и подозрительных сайтах
  • Прежде чем ввести логин и пароль – проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что это фишинговый ресурс
  • Если же вы случайно кликнули по такой сомнительной ссылке - максимально быстро смените пароли от своих аккаунтов.
  • Если вы увидели в аккаунте друга сомнительный текст и подозрительные ссылки - сообщите ему об этом, используя другой способ связи. Например, позвоните ему по телефону.

Кстати, ранее мы писали о том, как точно понять, что вам звонит мошенник.

А еще рассказывали о том, как защитить свой номер телефона от мошенников.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї шахраї в Україні мошенническая схема