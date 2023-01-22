Мошенники за ночь сняли 30 тысяч гривен с карты: ограбили известную украинскую писательницу

Что произошло с картой Monobank

Как сообщает Катерина Бабкина, ночью мошенники сняли деньги с ее виртуальной карты, которая существует только в приложении и физической такой карты у нее нет. Единственный нюанс - на карте стоял динамический код CVV, который можно изменить в любой момент. Деньги ушли на Chempion Casino DS.

"Виртуальные карты с динамическим СВВ (действителен 45 минут), телефон заблокирован и у меня под подушкой уже несколько часов, я сплю и приложение неактивно. И через приложение происходит три списания в пользу ресурса Chempion Casino DS, о существовании которого я ничего не знаю", - сообщила писательница.

Катерина сразу же обратилась в банк. Из приложения ее выбросило и ее предупредил менеджер поддержки, что если она снова залогиниться, то банк не гарантирует безопасность средств на других счетах.

Более того, служба поддержки не смогла предоставить квитанции, а в Киберполицию с заявлением без данных трансакций обратиться нельзя.

Позиция Monobank

Бабкина опубликовала скриншот сообщения, которое получила от службы поддержки банка. Так указывается, что информацию они смогут предоставить правоохранительным органам только по решению суда. И средства вернут также - по решению суда.

Также представители банка ответили писательнице в комментариях:

"Нам очень жаль, что произошла эта ситуация. К сожалению, некоторые сайты могут производить платежи без ввода CVV-кода и не запрашивать код подтверждения в вашем приложении. При этом они берут ответственность на себя за проведение данных платежей и в случае обжалования такие платежи обжалуются гораздо успешнее. Вопрос был передан коллегам, занимающимся обжалованием операций через платежные системы. Сделаем все, чтобы поскорее вернуть ваши средства".

Позже также один из основателей Monobank, Олег Гороховский, написал, чтобы деньги клиенту немедленно вернули.