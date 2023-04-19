Представлялись работниками киберполиции: как выглядит новая схема телефонных мошенников
В Черновцах 60-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Преступники позвонили женщине и представились работниками киберполиции.
Об этом сообщили на сайте полиции Черновицкой области.
Схема мошенников
Так, вчера, 18 апреля, в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что ее обманули.
Как выяснилось, ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником отдела по противодействию киберпреступлениям. Злоумышленник сообщил о якобы попытке несанкционированного доступа к ее банковскому счету и предложил помочь защитить деньги.
Женщина поверила аферисту и предоставила все необходимые персональные данные. В результате чего потеряла около 30 тысяч гривен.
Следователи приступили к расследованию по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Что стоит делать
Полицейские предостерегают не сообщать посторонним лицам срок действия банковской карты, трехзначный номер на обороте, секретные коды и пароли.
Важно, чтобы убедиться, что с карточкой все хорошо - позвоните на горячую линию банка или обратитесь в ближайшее его отделение.
Добавим, что мошенники, изображающие из себя представителей банка, также живо интересуются кодами из sms. Когда осуществляется какая-либо транзакция, на мобильный приходит код подтверждения. Эту информацию также строго-настрого запрещено сообщать, потому что ни банк, ни оператор телекоммуникаций никогда эти данные спрашивать не будут.
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