ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Подолати розділення". У Києві відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ

Новость на русском →
Київ, Середа 06 липня 2022 14:14
"Подолати розділення". У Києві відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ Фото: ПЦУ та УПЦ провели зустріч 5 липня (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Представники Православної церкви України й Української православної церкви Московського патріархату провели зустріч для подолання розколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у Facebook.

Зустріч пройшла 5 липня у Софії Київській. Міністр називає її "історичною" і запевняє, що "крига скресла".

За словами Ткаченка, українське духовенство повинно подолати конфлікти і розділення. Він вважає, що переговори ПЦУ та УПЦ - це "початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного та мирного майбутнього України".

Фото: ПЦУ та УПЦ провели переговори у Софії Київській (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Нагадаємо, наприкінці травня УПЦ Московського патріархату оголосила про самостійність і незалежність від РПЦ.

Більше про ситуацію ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна "Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП ПЦУ
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв