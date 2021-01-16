Сьогодні всі кав'ярні перейшли на українську мову: що важливо знати

В Україні набрав чинності законопроект про обслуговування українською мовою (колаж: РБК-Україна)

В Україні з 16 січня набирає чинності законопроект, який зобов'язує сферу обслуговування повністю перейти на українську мову спілкування з клієнтами. Але юристи кажуть, що є нюанси, які дозволяють переходити на іншу мову спілкування.

В яких випадках дозволено використовувати іншу мову, які санкції передбачає закон і хто буде контролювати його виконання – читайте в нашому матеріалі.

Відзначимо, що мова йде про статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що був прийнятий 25 квітня минулого року.

В яких випадках закон передбачає можливість спілкування з клієнтом на інших мовах, окрім української?

За словами адвоката ЮФ "Ілляшев та Партнери", Миколи Скворцова, нормативний акт передбачає, що на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також на іншій мові, "прийнятній для сторін".

"Якщо виходити з буквального трактування даного положення, то ініціатором переходу на іншу мову повинен бути саме клієнт. При цьому, саме по собі спілкування клієнта на відмінній від української мові не варто ототожнювати з проханням клієнта перейти на іншу мову", – каже фахівець.

Тобто обслуговування клієнта потрібно продовжувати державною мовою, навіть якщо він спілкується з вами іншою. А перейти на іншу мову можна лише на прохання клієнта.

Також не варто забувати про те, що інша мова має бути "прийнятною" для сторін.

"Виходить, якщо обслуговуючий персонал не володіє мовою, якою спілкується клієнт, то таку мову не можна назвати прийнятною для сторін, тому для обслуговування іноземців слід залучити персонал без відповідного мовного бар'єру", – додав Скворцов.

Який розмір санкцій загрожує?

На перший раз порушникові оголошується попередження і вимога усунути порушення протягом 30 днів.

За повторне протягом року порушення варто побоюватися штрафу в розмірі від 5100 до 6800 грн.

"Ще закон передбачає, що з 16 липня 2023 року Кодекс України про адміністративні правопорушення буде доповнено новою статтею, яка передбачає штраф від 3400 до 8500 грн або попередження, якщо порушення вчинено вперше", – уточнює фахівець.

Найбільший штраф, аж до 11900 грн, загрожує за повторне протягом року порушення.

Хто буде контролювати виконання закону і як будуть доводити факт порушень?

В цілях сприяння функціонуванню української мови як державної в Україні існує Уповноважений із захисту державної мови.

Одним з повноважень цієї посадової особи є складання протоколів та застосування стягнень до осіб, які "не пройшли" контроль за застосуванням української мови.

Уповноважений або його представник (працівник секретаріату Уповноваженого) складає акт про результати здійснення контролю за використанням державної мови, в якому, серед іншого, описуються виявлені факти і наводиться висновок про дотримання чи недотримання встановлених законом вимог щодо застосування державної мови.

У разі повторного протягом року порушення Уповноважений (його представник) складає протокол, який розглядає справу про порушення суб'єктом господарювання вимог закону про мову і виносить постанову про накладення штрафів.

Раніше ми писали, на скільки можуть оштрафувати за відмову обслуговувати українською мовою, а також на які сфери діяльності поширюється цей закон.