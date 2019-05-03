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Сезонна алергія: Комаровський розповів про важливий нюанс

STYLERЖиття    03.05.2019 - 08:39
Сезонна алергія: Комаровський розповів про важливий нюанс
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив, як врятуватися алергікам в період цвітіння

Доктор Комаровський на своєму форумі для батьків розповів, як підготуватися до сезону цвітіння, який доставляє багато неприємностей алергікам. Також він пояснив, як врятуватися тим, у кого є алергія на амброзію.

Комаровський пояснив, що ефективні препарати проти сезонної алергії потрібно починати приймати за кілька тижнів до сезону цвітіння.

"Найефективніші засоби (наприклад, кромони) потрібно приймати ДО початку сезону цвітіння — хоча б за два-три тижні. Їх вам повинен індивідуально підібрати лікар. Так що зараз, в розпал цвітіння, залишається тільки зменшувати неприємні симптоми і мінімізувати кількість алергену", - зазначив доктор.

Він пояснив, що сезонну алергію не можна лікувати тільки судинозвужувальними краплями в ніс, так як це призведе до негативних наслідків.

"Неправильно лікувати сезонну алергію, прибираючи тільки симптоми, наприклад, закапування судинозвужувальних крапель в ніс. Адже сезон алергії триває щонайменше два-три тижні, а протягом такого строку капати судинозвужувальні не можна — їх застосування виправдано 5-7 днів максимум, інакше ви придбаєте замість алергії іншу хронічну хворобу — медикаментозний риніт", - попередив Комаровський.

Сезонна алергія: Комаровський розповів про важливий нюанс

Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Він додав, що зменшити прояви алергії можна і без лікарських засобів. Для цього треба прибрати з дому все, що може викликати алергію.

"Якщо в будинку постійно присутній тютюновий дим, є безліч накопичувачів пилу і є відкритий корм для рибок, то сезонна алергія посилиться. Так що насамперед розберіться з власним житлом. Якщо ви чітко знаєте, що алергія є у вас або у когось з рідних, пристосуйте будинок для себе — у ньому не повинно бути великої кількості м'яких іграшок, килимів, м'яких меблів, книг не за склом, сухих букетів та іншого — загалом, всього того, що не можна обробити водою", - порекомендував лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський зробив попередження для батьків про їжу.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський зробив важливу заяву про алкоголь під час вагітності.

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