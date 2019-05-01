Діти вже вміють: Комаровський зробив попередження для батьків про їжу

Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський розповів, з якого віку дітям можна давати гризти яблука

Доктор Комаровський на своєму форумі розповів батькам про те, з якого віку дітям можна давати тверду їжу, зокрема гризти яблука. Він пояснив, чому діти можуть завдати собі шкоди шматочками.

Комаровському написав дідусь 10-місячного онука, який зміг вкусити шматочок твердого яблука, але не зміг його проковтнути, а закашлявся і розплакався. Він перепитав у дитячого лікаря, чи варто дітям давати таку їжу.

Комаровський пояснив, що в такому віці діти вже вміють кусати, але погано вміють жувати і через це можуть виникати серйозні проблеми.

"У дітей молодшого віку має місце небезпечне поєднання кількох факторів — діти вже вміють кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати. До того ж для них характерні важливі фізіологічні особливості — у порівнянні з дорослими у них слабкіші дихальні м'язи і, відповідно, слабкіша сила кашльового поштовху, тобто їм складніше очистити дихальні шляхи при попаданні туди стороннього тіла. Чим молодше дитя, тим ці фактори актуальніше, але треба розуміти, що все не дуже страшно, поки зубів немає взагалі: нема чим відкусити, так нічим і поперхнутися. Але після появи зубів перші 6-12 місяців реально небезпечні", - зазначив Коморовський.

Доктор Комаровський про твердої їжі (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Крім того, він дав рекомендації батькам про те, як вести себе з дитиною, яка почала вживати тверду їжу. В першу чергу – батькам потрібно вивчити правила надання першої допомоги, а також вивчити правила профілактики:

Не дозволяти дітям брати в рот сторонні предмети;

Обмежувати розмови під час їжі, не дозволяти дитині розмовляти з їжею в роті;

Під час їжі не провокувати ситуації, які можуть викликати сміх;

Не намагатися давати ліки або годувати дитину під час плачу;

Не давати дитині надірвані соски;

Не дозволяти дітям активно рухатися з їжею або жуйкою у роті;

Не використовувати в харчуванні дітей до 4 років щільні, що погано жуються, продукти, такі як горіхи, насіння, тверді овочі, попкорн, льодяники, іриски;

Не давати дітям до трьох років неочищені фрукти і фрукти з кісточками (вишня, черешня, слива);

Не годувати лежачи тих дітей, які вже вміють сидіти;

Стежити за тим, щоб поруч з немовлям не було дрібних предметів, які він може взяти в рот;

Не давати дітям до 5 років іграшки з деталями, які можна від'єднати;

Зберігати дрібні побутові предмети поза досяжністю дітей;

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