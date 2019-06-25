Сезон сезониться: Крим заповнили дивні "туристи" (фото)

У Криму в самому розпалі літній курортний сезон, але як повідомляє місцевий блогер RoksolanaToday & Крим, на найбільш популярних пляжах півострова туристів не багато. Однак "туристи" були виявлені в інших місцях – вони ночують прямо на землі, на матрацах і навіть у купах сміття. Фото блогер розмістив на своїй сторінці в Twitter.

Також блогер цитує записи з місцевих пабликов, а також з різних туристичних пабликов в РФ, де пояснюється, чому і в цьому, 2019 року, сезон буде абсолютно провальним.

"Видимість туристів для красивих звітів чиновників є. Але що це за туристи? Це люди без грошей, а також, хитрі та жадібні люди. В одному магазині мені розповіли, як до них прийшла тітка-турист з Москви і купила певну шоколадку. Щоб покласти міні-бар готелю і не платити за з'їдену звідти по готельній ціні", - пишуть у пабликах.

Пляжі Криму в розпал сезону 2019 (twitter.com/KrimRt)

Також багато кримчан відзначають, що в містах з'явилися дивні "туристи", які сплять просто на вулицях.

"Багатих туристів дуже мало. Одиниці з пристойних кафе завантажені гостями. В основному публіка відвідує дешеві пивні, а потім спить на лавочках. Багато приїжджих по путівці останні санаторії, у яких немає грошей. Раз в декілька днів вони дозволяють собі пляшку пива або одне морозиво на набережній. Вони стоять у чергах за мівіною і дошираком у найдешевші магазини", - повідомляють жителі.

Крим наповнили дивні "туристи" (twitter.com/KrimRt)

Туристи скаржаться на те, що мобільного зв'язку в Криму майже немає і всі, хто приїжджає з Росії змушені переключатися на роумінг. Грошей зняти ніде не можна, так як відсутні банкомати і термінали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кримчан окупанти не пускають на пляжі і принижують.

А також розповідали про те, що у мережі жахнулися станом пляжів в Криму.