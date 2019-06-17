Нова біда: в мережі жахнулися станом пляжів у Криму

У Криму нова проблема - всі подробиці (фото: facebook.com /35батарея_севастополь)

У Криму на пляжах практично немає відпочиваючих

У Крим прийшла нова біда – повне запустіння на пляжах і мертві дельфіни, які розлякують залишки туристів. Фотодокази опубліковані в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Як пишуть очевидці, у колись популярних курортних містах практично немає відпочиваючих. Крім політичних та економічних причин, за яким кримський напрямок став менш популярним – нова проблема. На берега Кримського півострова все частіше стало викидати мертвих дельфінів і рибу.

"П. Морське, Судак. Не те щоб взагалі нікого...", - написали у підписі до моторошних знімків.

В Криму нова екологічна проблема (скріншот: twitter.com/KrimRt)

У Криму екологічна катастрофа (фото: twitter.com/KrimRt)

У розпал купального сезону на пляжах Криму практично нікого немає.

"Рибаче ще сьогодні, гуляємо п'ятий вихідний. У тісноті та... просто в тісноті, з образою", - написали у підписі до фото.

В Криму порожні пляжі (скріншот: twitter.com/KrimRt)

В Криму нова проблема - всі подробиці (фото: twitter.com/KrimRt)

"Алупка. Вечір вже, а коли не вечір, тут туристів, напевно, огого!" – з іронією написали в публікації.

В Криму спорожніли пляжі (скріншот: twitter.com/KrimRt)

В мережі показали безлюдні пляжі Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що раніше MARUV оскандалилася через Крим перед концертом у Києві.

Раніше ми публікували знімки, на яких видно наслідки захоплення Криму Росією. Окупанти перетворили Крим на помийну яму.