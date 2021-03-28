Сезон подорожей буде непередбачуваним: експерти назвали головні проблеми туризму в 2021 році

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у сферу туризму. І якщо у 2020 році більшість мандрівників чекали, що проблема буде швидко вирішена і поїздки відновляться, то у 2021 році прогнози експертів вже більш стримані.

Українці зможуть відпочити за кордоном, але кількість напрямків буде досить обмежена, а правила перетину кордону можуть відбити бажання подорожувати. У внутрішньому туризмі з'являться абсолютно нові напрямки. Що прогнозують експерти – читайте у нашому матеріалі нижче.

Туристичний сезон 2021 року буде непередбачуваним

Українці стали з обережністю планувати свої поїздки заздалегідь, оскільки правила відвідування країн швидко змінюються, а держави можуть піти на більш жорсткі карантини раптово.

"Найголовніша особливість туристичного сезону 2021 року – повна непередбачуваність. Причому це стосується як зарубіжного туризму, так і внутрішнього. Попри на те, що дуже багато країн планують відкрити кордони на весняно-літній період, статистика вносить свої корективи. Прикладом є, наприклад, Кіпр, який планував відкрити кордон для українських туристів з 1 березня, але цього не сталося. Таке ж очікування й обіцянка – відкриття кордону з 1 квітня, але нинішня ситуація з захворюваністю в Україні, а також вкрай низькі темпи вакцинації дозволяють припустити, що і ці строки можуть бути зміщені", - зазначив у коментарі для Styler директор компанії-туроператора "Країна UA" Руслан Мірошниченко.

Він додав, що для українців будуть відкриті ті країни, економіка яких безпосередньо залежить від туризму. Вони реально оцінюють ризики від коронавірусу і закритих кордонів і розуміють, що повна відмова від туристів може погіршити ситуацію з економікою країни.

"Оцінивши ризики від коронавірусу і втрат від закритих кордонів – деякі країни все-таки будуть відкриті. Серед них будуть як туристичні лідери серед українців, такі як Туреччина, Єгипет, так і скоріше екзотичні країни – Грузія, Вірменія, Молдова", - зазначив експерт.

Україна змінила правила перетину кордону

З 22 березня Україна ввела власні обмеження для всіх, хто буде перетинати наші кордони. Це торкнеться не тільки іноземців, але й українських громадян, які будуть повертатися додому після відпочинку за кордоном.

Усі громадяни, які перетинають кордон України, незалежно від того, з якої країни вони повертаються, повинні надати негативний тест ПЛР. І зроблений він повинен бути не більше, ніж за 48 годин до перетину кордону. В іншому випадку – обов'язкова 14-денна самоізоляція.

Експерти вважають, що така міра може сильно ускладнити подорожі українських туристів за кордон, оскільки їм доведеться не тільки здавати тести для поїздки туди, але і повернення назад.

"Для багатьох це стане додатковою перешкодою для подорожі за кордон. Навіть подорожі всередині країни зараз складно прогнозувати. Наприклад, нашою компанією тільки на травневі свята заплановано близько 30 турів на сьогодні. Бронювання почалися з початку березня (люди трохи заспокоїлися і перестали боятися планувати відпочинок заздалегідь, як було, наприклад, з новорічними святами, які були розкуплені тільки в останній тиждень)", - пояснив Мірошниченко.

Травневі свята опинилися під загрозою

Введення нового карантину у більшості областей України, а також перехід деяких країн на локдауни через третю хвилю пандемії поставили під загрозу відпочинок на травневі свята. Країни почали переносити відкриття кордонів для туристів або вводити додаткові заходи безпеки.

Наприклад, для того, щоб поїхати у Грузію на травневі вихідні, доведеться здати тест для перетину кордону, потім ще один – через 3 дні перебування в країні. І ще один – по поверненню додому. Якщо врахувати зростання цін на квитки через малу кількість пропозицій і проживання, то такі подорожі можуть обійтися дорожче, ніж поїздка на морський курорт.

"У зв'язку з введенням нового локдауну заявки істотно скоротилися. У туроператорів залишається надія, що до середини квітня ситуація стабілізується і тотального карантину, який термінами захопить і період травневих свят, все ж таки вдасться уникнути", - додав Руслан Мірошниченко.

Внутрішній туризм стане більш активним

Проте для українців будуть доступні подорожі по рідній країні й кількість напрямків з 2020 року почала збільшуватися.

"Серед напрямів, які популярні серед українців саме на травневі свята, традиційно залишається західна Україна (Карпати, Львів, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, тури по замках), південний напрямок – Одеса, Херсон. У цьому році суттєво розширено нами асортимент "квіткових" турів, оскільки травень – ідеальний час для відвідування природних пам'яток, де можна спостерігати за цвітінням сакури в Ужгороді, полів тюльпанів в різних регіонах, орхідей на Кінбурнській косі. Ну і зростає популярність регіонів, які раніше туристичними не вважалися, наприклад, Харків та Харківська область, а також хіт продажів останніх двох років – тур Кривий Ріг", - розповів нам директор компанії-туроператора "Країна UA".