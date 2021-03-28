Сезон путешествий будет непредсказуемым: эксперты назвали главные проблемы туризма в 2021 году

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сферу туризма. И если в 2020 году большинство путешественников ожидали, что проблема будет быстро решена и поездки возобновятся, то в 2021 году прогнозы экспертов уже более сдержанные.

Украинцы смогут отдохнуть за границей, но количество направлений будет весьма ограничено, а правила пересечения границы могут отбить желание путешествовать. Во внутреннем туризме появятся совершенно новые направления. Что прогнозируют эксперты – читайте в нашем материале ниже.

Туристический сезон 2021 года будет непредсказуемым

Украинцы стали с осторожностью планировать свои поездки заранее, так как правила посещения стран быстро меняются, а государства могут уйти на более жесткие карантины внезапно.

"Самая главная особенность туристического сезона 2021 года – полная непредсказуемость. Причем это касается как зарубежного туризма, так и внутреннего. Несмотря на то, что очень многие страны планируют открыть границы на весенне-летний период, статистика вносит свои корректировки. Примером является, например, Кипр, который планировал открыть границу для украинских туристов с 1 марта, но этого не произошло. Следующее ожидание и обещание – открытие границы с 1 апреля, но нынешняя ситуация с заболеваемостью в Украине, а также крайне низкие темпы вакцинирования позволяют предположить, что и эти сроки могут быть смещены", - отметил в комментарии для Styler директор компании-туроператора "Країна UA" Руслан Мирошниченко.

Он добавил, что для украинцев будут открыты те страны, экономика которых напрямую зависит от туризма. Они реально оценивают риски от коронавируса и закрытых границ и понимают, что полный отказ от туристов может усугубить ситуацию с экономикой страны.

"Оценив риски от коронавируса и потерь от закрытых границ – некоторые страны все-таки будут открыты. Среди них будут как туристические лидеры среди украинцев, такие как Турция, Египет, так и скорее экзотические страны – Грузия, Армения, Молдова", - отметил эксперт.

Украина поменяла правила пересечения границы

С 22 марта Украина ввела собственные ограничения для всех, кто будет пересекать наши границы. Это коснется не только иностранцев, но и украинских граждан, которые будут возвращаться домой после отдыха за границей.

Все граждане, которые пересекают границу Украины, независимо от того, из какой страны они возвращаются – должны предоставить отрицательный тест ПЦР. И сделан он должен быть не более, чем за 48 часов до пересечения границы. В ином случае – обязательная 14-дневная самоизоляция.

Эксперты считают, что такая мера может сильно усложнить путешествия украинских туристов за границу, так как им придется не только сдавать тесты для поездки туда, но и для возвращения обратно.

"Для многих это станет дополнительной преградой для путешествия за рубеж. Даже путешествия внутри страны сейчас сложно прогнозировать. Например, нашей компанией только на майские праздники запланировано около 30 туров на сегодняшний день. Бронировки начались с начала марта (люди немного успокоились и перестали бояться планировать отдых заранее, как было, например, с новогодними праздниками, которые были раскуплены только в последнюю неделю)", - объяснил Мирошниченко.

Майские праздники оказались под угрозой

Введение нового карантина в большинстве областей Украины, а также уход некоторых стран на локдауны из-за третей волны пандемии поставили под угрозу отдых на майские праздники. Страны начали переносить открытие границ для туристов или вводить дополнительные меры предосторожности.

К примеру, для того, чтобы поехать в Грузию на майские выходные, придется сдать тест для пересечения границы, потом еще один – через 3 дня пребывания в стране. И еще один – по возвращению домой. Если учесть рост цен на билеты из-за малого количества предложений и проживания, то такие путешествия могут обойтись дороже, чем поездка на морской курорт.

"В связи с введением нового локдауна заявки существенно сократились. У туроператоров остается надежда, что до середины апреля ситуация стабилизируется и тотального карантина, который сроками захватит и период майских праздников, все-таки удастся избежать", - добавил Руслан Мирошниченко.

Внутренний туризм станет более активным

Однако для украинцев будут доступны путешествия по родной стране и количество направлений с 2020 года начало увеличиваться.

"Среди направлений, которые популярны среди украинцев именно на майские праздники, традиционно остается западная Украина (Карпаты, Львов, Тернополь, Каменец-Подольский, туры по замкам), южное направление – Одесса, Херсон. В этом году существенно расширен нами ассортимент "цветочных" туров, так как май – идеальное время для посещения природных достопримечательностей, где можно наблюдать за цветением сакуры в Ужгороде, полей тюльпанов в различных регионах, орхидей на Кинбурнской косе. Ну и возрастает популярность регионов, которые ранее туристическими не считались, например, Харьков и Харьковская область, а также хит продаж последних двух лет – тур в Кривой Рог", - рассказал нам директор компании-туроператора "Країна UA".