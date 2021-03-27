Травневі свята під загрозою зриву: чи варто українцям планувати відпочинок навесні

Туристична галузь сильно просіла за останній рік через пандемію коронавірусу. І якщо минулого року люди цілком стримано засмучувалися через неможливість подорожувати, то у 2021 році настрої вже сильно змінилися. Весна і травневі свята зазвичай відкривають новий курортний сезон, і українці намагаються в цей час вже спланувати перший відпочинок.

Експерти розповіли для Styler, що очікувати українцям цієї весни та чи варто планувати поїздки на травневі свята. Про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Для українців відкрито понад 100 країн

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що за останній місяць перелік країн, де готові приймати туристів з України, розширився ще на 9 держав. Додалися Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Бангладеш і Габон.

Найближчим часом має для туристів відкритися Кіпр, але чи зможуть відвідувати українці цю країну з 1 квітня – невідомо. І це стосується не тільки Кіпру. Частина країн готові приймати будь-яких туристів, але тільки з негативними ПЛР-тестами. Деякі вводять своє зонування – якщо в країні спалах коронавірусу серйозний, то можуть і не прийняти в гості.

Найдоступніші зараз напрямки – Єгипет, Туреччина, ОАЕ, Мальдіви, Мексика, Домінікана та Занзібар. Хоча ціни кусаються.

В Україні готуються до внутрішнього туризму у 2021 році

"Озираючись на приріст добових показників захворюваності та масовий локдаун в більшості країн Європи через третю хвилю COVID-19 туристичний сезон 2021 року обіцяє недалеко піти від свого попередника. В умовах коронакризи представники туристичного бізнесу та креативних індустрій починають адаптуватися і пропонують більше неформальних послуг та нові розважальні маршрути для туристів", - розповів нам директор Кам'янець-Подільського міжнародного фестивалю "Бруківка" Андрій Заєць.

Він зазначив, що у 2021 році в Україні заплановано понад 20 великих заходів для внутрішніх туристів, серед яких масштабні міжнародні фестивалі історичної реконструкції, музичні та творчі фестивалі, кінофестивалі й десятки видів екстремального відпочинку для всієї родини.

А що чекає туристів влітку?

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що туристичний сезон у 2021 році буде також обмежений, як і попереднього року.

"На жаль, туристичні подорожі у 2021 році будуть обмежені. Принаймні до кінця квітня деякі області України будуть залишатися в червоній зоні. Там буде обмежуватися робота громадського транспорту, ресторани будуть працювати тільки на винос, будуть закриті музеї, а на вулиці доведеться носити маску. Це не найкращий період для подорожей. Однак у травні та протягом літа більшість обмежень можуть бути скасовані", - розповів експерт.

Він зазначив, що в Україні традиційними місцями для відпочинку залишаться курорти на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також Карпати. А ось з Європою картина істотно не зміниться.

"Як і минулого року, більшість українських туристів будуть відпочивати на території України. Більшість країн Шенгенської зони будуть закриті. Однак відпочити можна буде у Туреччині, Єгипті, Болгарії, Грузії, Кіпрі, Чорногорії, Албанії та Хорватії. Не виключено, що для в'їзду в ці країни знадобиться негативний ПЛР-тест. Тепер і українцям знадобиться такий тест по поверненню додому, а це значно ускладнить поїздки за кордон. Також в багатьох країнах будуть діяти обмеження для туристів. Не виключено, що в громадських місцях доведеться носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, а це значно погіршить умови для відпочинку", - вважає Олександр Хмелевський.