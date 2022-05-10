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У Львівській області дозволили відвідувати ліси, але є обмеження

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Львівська область, Вівторок 10 травня 2022 17:35
У Львівській області дозволили відвідувати ліси, але є обмеження Фото: у Львівській області дозволили відвідувати ліси, але є обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області дозволили відвідувати ліси з певними обмеженнями. А саме: ходити туди можна лиш пішки, заїзд транспортом забороняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

Оновлено 18:04. Пересуватися в лісах на велосипеді дозволяється.

"Ходити у ліс можна лише пішки. Заїжджати на територію лісових масивів будь-яким транспортом заборонено. Також, через високий ризик пожеж, не можна розпалювати вогнища в лісах", - написав Козицький.

За його словами, цей ризик, зокрема, пов’язаний зі зростанням середньої добової температури.

"Принагідно нагадаю:спалювання сухої трави карається штрафами: для громадян від 3 060 до 6 120 гривень; для посадових осіб 15 300 до 21 420 гривень", - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше у Києві влада пригрозила містянам штрафами за відвідування лісів та лісопарків.

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Львівська область Пожежа
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