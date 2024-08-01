Сезон бахчевых. Чем полезны дыни и кому их категорически нельзя есть

Сейчас в Украине сезон арбузов и дынь. Дыни является не только вкусным, но и полезным фруктом, имеющим множество преимуществ для здоровья.
Для чего нужно включать дыню в свой рацион и кому ее есть не стоит - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Высокое содержание воды
Дыни содержат более 90% воды, что помогает поддерживать гидратацию организма, особенно в жаркую погоду.
Богатство витаминов и минералов
Дыни является хорошим источником витамина C, который помогает укреплять иммунную систему, улучшает состояние кожи и способствует заживлению ран.
Витамины группы B
Витамины B1, B2, B3 и B6 способствуют энергетическому обмену и поддерживают здоровье нервной системы.
Калий
Помогает поддерживать нормальный уровень АД и функцию сердца.
Антиоксиданты
Дыни содержат антиоксиданты, такие как ликопин и бета-каротин, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут снижать риск развития определенных заболеваний.
Клетчатка
Дыни содержат небольшое количество клетчатки, которая помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры.
Свежесть и легкость
Из-за своего высокого содержания воды и легкого вкуса дыни являются идеальным перекусом или дополнением к блюдам, особенно в жаркую погоду.
Низкая калорийность
Дыни имеют низкое содержание калорий, что делает их хорошим выбором для людей, которые следят за своим весом или стремятся к снижению калорийности диеты.
Улучшение зрения
Витамин A, содержащийся в дынях, важен для здоровья глаз и может помочь поддерживать хорошее зрение.
Дыня - отличный и легкий продукт (фото: freepik.com)
Несмотря на многочисленные полезные свойства дынь, некоторым людям следует соблюдать осторожность при их употреблении или избегать их вовсе. Вот несколько категорий лиц, которым следует ограничить потребление дынь или избегать их:
Люди с диабетом
Хотя дыни обладают низким гликемическим индексом, они все же содержат природные сахара. Людям с диабетом следует контролировать потребление дынь, чтобы не повышать уровень сахара в крови.
Лица с нарушениями желудочно-кишечного тракта
У некоторых людей дыни могут вызвать дискомфорт в животе или вздутии. Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта или вы подвержены проблемам с пищеварением, потребление дынь может ухудшить состояние.
Люди с аллергиями
Хотя аллергия на дыне редкая, некоторые люди могут иметь аллергические реакции на этот фрукт. Если вы заметили какие-либо симптомы аллергии после употребления дыни, следует обратиться к врачу.
Лица с нарушениями почек
Дыни содержат калий, и люди с проблемами почек должны контролировать потребление продуктов, содержащих большое количество минерала, чтобы не перегрузить почки.
Дети
Хотя дыни полезны, у некоторых детей они могут вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением. Перед введением дынь в рацион ребенка лучше проконсультироваться с педиатром.
Напомним, сколько можно есть арбуза каждый день и кому это не стоит делать.
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В материале использованы данные с сайтов: Eat this not that, Nutrition.