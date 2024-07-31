Сезон арбузов в разгаре. Сколько их можно есть каждый день и кому это не стоит делать

Арбузы на протяжении всего года представлены на полках крупных супермаркетов. Но самые вкусные и полезные они в конце лета.

Сколько арбузов можно есть в течение дня и в чем их польза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Светланы Фус в Instagram.

Чем полезны арбузы

Сочный и сладкий арбуз отличный сам по себе, но он открывает новые вкусовые грани в сочетании с другими ингредиентами. Этот плод содержит 92% воды, что помогает увлажнить организм и снабжает его полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.

Арбуз поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы благодаря наличию магния, калия, витаминов А, В6, С и аминокислоты цитрулина, которая может снизить артериальное давление.

Витамин С укрепляет иммунную систему и помогает организму лучше усваивать железо, тогда как витамин А важен для здоровья кожи и зрения.

Если посыпать арбуз солью, вы не только получите новые вкусовые впечатления, но восстановите запасы электролитов, которые могли быть потеряны после тренировки.

Своим положительным красным цветом арбуз обязан антиоксиданту ликопина, который снижает риск развития рака и диабета. Если вам это важен момент, выбирайте арбуз насыщенного красного цвета и с минимальным количеством косточек. И чем спелее, тем лучше.

Сколько арбузов можно есть каждый день

Арбуз содержит много фруктозы, которая в кишечнике может вызывать образование газов. Поэтому переедание арбуза может привести к неприятным ощущениям в желудочно-кишечном тракте.

Точное количество арбуза, которое можно съесть за день зависит от общего рациона, диетолог советует потреблять не более 300 граммов фруктов ежедневно.

Особенно осторожно следует относиться к количеству потребленного арбуза людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом или избыточным весом.

Кстати, эксперт развеяла миф о нитратах в арбузах.

"Наш организм самостоятельно производит нитраты, необходимые для его нормального функционирования. Большую угрозу представляют нитраты, которые превращаются в нитриты в организме", - написала Светлана.