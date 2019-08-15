ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

STYLERЖиття    15.08.2019 - 22:24
У "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці
Кузьма Скрябін (фото: колаж РБК-Україна)

У Донецьку організатори концерту в честь пам'яті Кузьми не захотіли мати проблеми і скасували захід

В окупованому бойовиками Донецьку відмінили концерт в честь лідера гурту "Скрябін" Кузьми (Андрія Кузьменка) у зв'язку з погрозами, які почали надходити організаторам. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

Концерт повинен був відбутися 17 серпня у "Кинокофейне". Дата була обрана не з проста, адже саме в цей день українському музиканту могло б виповнитися 51 рік, якби не автокатастрофа в 2015 році, яка забрала життя Кузьми.

У &quot;ДНР&quot; зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

Кузьма Скрябін (фото: Уніан)

У проросійських спільнотах у "ВКонтакте" почали з'являтися публікації, в яких різко критикувалося прагнення організаторів провести цей концерт. Крім того, в одному з постів в бік організаторів посипалися погрози з закликом "МГБ ДНР" розібратися в ситуації.

У &quot;ДНР&quot; зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

Скріншот з "ВКонтакте"

Варто зазначити, що була достатня кількість і тих користувачів, які просили не політизувати захід, оскільки їм подобається творчість гурту "Скрябін".

У &quot;ДНР&quot; зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

Скріншот з "ВКонтакте"

У підсумку через погрози захід скасували і сторінка концерту у "ВКонтакте" була видалена. Організатори концерту ніяк цю ситуацію не прокоментували.

У &quot;ДНР&quot; зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

Скріншот з "ВКонтакте"

Попередній вечір пам'яті Кузьми Скрябіна в Донецьку відбувся 2 лютого 2019 року в "Кинокофейне".

У &quot;ДНР&quot; зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

Скріншот з "ВКонтакте"

Нагадаємо, що на ім'я загиблого Кузьми податкова надіслала повідомлення про штраф.

Раніше повідомлялося, Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник на межі сіл Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

На Донбасі ліквідували російського найманця і бойовика: подробиці (фото) Окупанти не дають забрати тіло загиблого нацгвардійця і намагаються просунутися (відео)
Новини України Андрій КузьменкоДНР
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся