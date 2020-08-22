У Севастополі окупанти знищили 20 тис. дерев: серед них були червонокнижні

У Криму окупанти знищують природу (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти позбавили кримчан "зелених легенів" заради нової траси

В Криму російські окупанти масово вирубують дерева, яких на півострові залишилося і так не дуже багато.

Так, нещодавно місцева "влада" на чолі з сепаратистом Володимиром Константиновим в Севастополі вирубала кілька десятків тисяч дерев. Про це розповіла еколог Маргарита Литвиненко в програмі "насправді: Крим". Варварський вчинок проросійських діячів був здійснений при будівництві траси "Таврида".

"Тому що, якщо говорити послідовно, перше – це будівництво траси "Таврида". Скільки дерев знищили при будівництві траси "Таврида". Тільки в Севастополі, за офіційними даними, про неофіційні можна тільки здогадуватися, знищили близько 20 тисяч дерев. Серед них, зокрема, були й червонокнижні", – зазначила експерт.

Заради траси окупанти зрубали сосни, ялівці – все те, що росло на шляху траси.

"Те, що ця траса пройшла вже у степовій частині Криму, по степу, яка є водозбірної зоною – це окрема розмова", – повідомила Литвиненко.

В Криму окупанти знищили тисячі дерев

Тим часом, з 24 серпня окупанти почнуть обмежувати подачу води кримчанам. Не пощастить мешканцям Сімферополя і населених пунктів поблизу. Обмеження введуть в три етапи.

"У понеділок відключення гарячої води та зниження споживання холодної. З 31 серпня - це вже майже все місто на графіку. З 7 вересня - третій етап. Графік подання скорочується, де було 4 години на добу - стане 3 або 2. Де буде дворазова - перейде на один раз", - розповів гендиректор ГУП РК "Вода Криму" Володимир Баженов.

Раніше повідомлялося, що у Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кулях.

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