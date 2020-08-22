В Севастополе оккупанты уничтожили 20 тыс. деревьев: среди них были краснокнижные

В Крыму оккупанты уничтожают природу (коллаж РБК-Украина)

Российские оккупанты лишили крымчан "зеленых легких" ради новой трассы

В Крыму российские оккупанты массово вырубают деревья, которых на полуострове осталось и так не очень много.

Так, недавно местные "власти" во главе с сепаратистом Владимиром Константиновым в Севастополе вырубали несколько десятков тысяч деревьев. Об этом рассказала эколог Маргарита Литвиненко в программе "На самом деле: Крым". Варварский поступок пророссийских деятелей был совершен при строительстве трассы "Таврида".

"Потому что, если говорить по порядку, первое – это строительство трассы "Таврида". Сколько деревьев уничтожили при строительстве трассы "Таврида". Только в Севастополе, по официальным данным, о неофициальных можно только догадываться, уничтожили около 20 тысяч деревьев. Среди них, в частности, были и краснокнижные", – отметила эксперт.

Ради трассы оккупанты срубили сосны, можжевельники – все то, что росло на пути трассы.

"То, что эта трасса прошла уже в степной части Крыма, по степи, которая является водосборной зоной – это отдельный разговор", – сообщила Литвиненко.

В Крыму оккупанты уничтожили тысячи деревьев

Тем временем, с 24 августа оккупанты начнут ограничивать подачу воды крымчанам. Не повезет жителям Симферополя и близлежащих населенных пунктов. Ограничения введут в три этапа.

"В понедельник отключение горячей воды и снижение потребления холодной. С 31 августа - это уже почти весь город на графике. С 7 сентября - третий этап. График подачи сокращается, где было 4 часа в сутки - станет 3 или 2. Где будет двухразовая - перейдет на один раз", - рассказал гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Ранее сообщалось, что в Крым запустили гигантский флаг Украины на красно-черных шарах.

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