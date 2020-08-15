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В Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фото

Чонгар, Субота 15 серпня 2020 16:29
В Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фото
В Крим запустили гігантський прапор України (фото: скрін з відео twitter.com)
Автор: Володимир Костирін

25-метровий прапор в окупований Крим відправили волонтери зі Слов'янська

В окупований Росією Крим волонтери запустили 25-метровий прапор України - велетенський стяг підняли в небо за допомогою повітряних кульок червоного і чорного кольорів.

Акцію в суботу, 15 серпня, провели на КПВВ "Чонгар" на адмінкордоні анексованого півострова з Херсонською областю. Про це передає "Крим.Реалії".

Як розповіли волонтери зі Слов'янська, так вони вирішили показати, що прo жителів Криму пам'ятають і "боротьба триває".

"У Криму за інакомислення переслідують спецслужби. Але ті, хто виїхав на материк, бореться за переслідуваних", - зазначили активісти.

Відео: В Крим запустили 25-метровий прапор України

Прапор України пошила мешканка Слов'янська Тетяна Манік.

В Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фотоВ Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фотоВ Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фото

Волонтери запустили в Криму гігантський прапор України (фото: скріншот з відео)

Разом з велетенським прапором на півострів услід також відправили 2 тисячі листівок з написами "Крим - це Україна" та "Разом ми сила".

В Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фотоВ Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фото

Крім 25-метрового прапора волонтери відправили в Крим листівки (фото: twitter.com/magnat107557910)

Раніше ми писали про те, що нещодавно над Донецьком запустили величезний прапор України, і бойовики обстрілювали його 20 хвилин.

Нагадаємо, в червні у Криму заспівали пісню на слова поетеси Розстріляного Відродження і зняли відео.

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