В Крим запустили гігантський прапор України на червоно-чорних кульках: відео та фото

25-метровий прапор в окупований Крим відправили волонтери зі Слов'янська
В окупований Росією Крим волонтери запустили 25-метровий прапор України - велетенський стяг підняли в небо за допомогою повітряних кульок червоного і чорного кольорів.
Акцію в суботу, 15 серпня, провели на КПВВ "Чонгар" на адмінкордоні анексованого півострова з Херсонською областю. Про це передає "Крим.Реалії".
Як розповіли волонтери зі Слов'янська, так вони вирішили показати, що прo жителів Криму пам'ятають і "боротьба триває".
"У Криму за інакомислення переслідують спецслужби. Але ті, хто виїхав на материк, бореться за переслідуваних", - зазначили активісти.
Друзі,ми з вами це зробили! На Крим летить наш красень-прапор на червоно-чорних кульках! Слава Україні! @Analytic_center pic.twitter.com/jNfryxLuYk— Скажений Оскар (@magnat107557910) August 15, 2020
Відео: В Крим запустили 25-метровий прапор України
Прапор України пошила мешканка Слов'янська Тетяна Манік.
Волонтери запустили в Криму гігантський прапор України (фото: скріншот з відео)
Разом з велетенським прапором на півострів услід також відправили 2 тисячі листівок з написами "Крим - це Україна" та "Разом ми сила".
Крім 25-метрового прапора волонтери відправили в Крим листівки (фото: twitter.com/magnat107557910)
Раніше ми писали про те, що нещодавно над Донецьком запустили величезний прапор України, і бойовики обстрілювали його 20 хвилин.
Нагадаємо, в червні у Криму заспівали пісню на слова поетеси Розстріляного Відродження і зняли відео.