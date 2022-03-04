Друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні
Друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні. ЛУКОЙЛ пропонує сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Рада директорів Лукойлу висловлює найглибшу стурбованість трагічними подіями в Україні. Ми рішуче виступаємо за міцне припинення вогню і вирішення проблем шляхом серйозних переговорів і дипломатії", - йдеться в повідомленні компанії.
Контрольний пакет акцій "Лукойлу" належить Вагіту Алекперову і його заступнику Леоніду Федуну.
Раньше два російських мільярдера - Михайло Фрідман (група Альфа) і Олег Дерибаска (Русал) виступили проти війни Росії з Україною і закликали до миру.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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