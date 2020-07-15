В мережі розповіли про нелегальну парковку маршруток у Києві: "кришують" броварські перевізники

Маршрутки в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві біля метро "Лісова" перевізники з Броварів забороняють водіям брати попутників

У Києві помітили нову нелегальну парковку маршруток, яка з'явилася біля станції метро "Лісова".

У мережі повідомляють, що це місце "кришують" броварські перевізники. А з'явилася стоянка через півтора місяця після резонансної перестрілки в Броварах між кримінальними угрупуваннями через розподіл маршрутних перевезень. Про це 15 липня йдеться в повідомленні "Київ Оперативний" у Facebook.

За словами мешканки Києва Юлії Сергіївни, сьогодні на цій парковці до неї підійшов молодий чоловік із питанням - чи не збирається вона брати пасажирів або підвозити "голосуючих". На відповідь - мовляв, хочу просто купити води в маркеті - він заявив: "ну гаразд, перепрошую, в магазин можна, але підвозити нікого і брати пасажирів не можна, стоянка в такому випадку заборонена".

Жінка помітила, як чоловіки, які сиділи у легковику "Лексус", стежать за машинами, що зупиняються вздовж дороги.

"Час від часу підходячи і проводячи "роз'яснювальну бесіду". Але ж не заради закону, а заради тих маршруток на фото", - розповіла Юлія, виклавши ряд знімків до посту.

Продавець кави розповів їй, що "це "криша" - броварські, перевізники - нові Мерседеси, але це не офіційні маршрутки".

"Додала, що якщо під'їжджають авто, щоб взяти "голосуючих" людей, то криша швидко загрозливо вирішує питання", - йдеться в публікації.

Юлія також розповіла, що на магазині поруч з'явилася реклама авторейсів сполученням Київ - Москва.

В Києві розповіли, як перевізники з Броварів "кришують" нелегальну парковку маршруток (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що через інцидент у Броварах з перестрілкою було змінено місцеве керівництво поліції.

Також ми писали про те, що з'явилося відео, як бійці КОРД затримували тітушок - фігурантів справи про перестрілку в Броварах в кінці травня.