Через інциденти в Броварах і Кагарлику змінили керівництво поліції на місцях

Фото: поліцейська (РБК-Україна)

Призначено нового очільника Обухівського відділу поліції

Призначено нового керівника Броварського відділу поліції Максима Скидана. У Нацполіції вирішили змінити керівництво поліції на місцях після подій в Кагарлику та Броварах.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Крім того, призначено нового очільника Обухівського відділу поліції. Ним став Олег Петренко.

Зазначимо, 25 травня 2020 року у поліцію надійшло повідомлення про катування поліцейськими жінки. Згодом стало відомо, що двоє правоохоронців прямо в райвідділку двічі згвалтували дівчину. Їх затримали, а відділ розформували. Імена цих поліцейських Сергій Сулима та Микола Кузів.

Наступного дня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика.

Після цього в країні пройшли масові акції проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого звинуватили в відсутності правоохоронної реформи. Втім, події в Кагарлику були не однією причиною цих акцій.

Також 29 травня 2020 року у Броварах сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. Тоді отримали поранення троє чоловіків.

Мер Броварів Ігор Сапожко вважає, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Після цього інциденту президент викликав до себе Арсена Авакова, щоб він пояснив. Останній зоборов'язався розслідувати цю справу, зокрема встановити замовників.

Нагадаємо, в розпал масштабних акцій протесту міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував піти у відставку.

Раніше президент назвав умови при яких можливе звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Автор: Анастасия Рокитна