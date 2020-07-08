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Суд залишив під вартою одного з учасників стрілянини в Броварах

Бровари, Середа 08 липня 2020 оновлено 15:52
Суд залишив під вартою одного з учасників стрілянини в Броварах
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Суд відхилив апеляцію на зміну запобіжного заходу

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з учасників перестрілки в Броварах. Підозрюваний пробуде під вартою до 27 липня 2020 року.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів під час засідання 8 липня. Таким чином суд відхилив апеляцію сторони захисту на рішення Броварського міськрайонного суду, який взяв під варту підозрюваного до 27 липня.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 31 травня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - повідомили в Київському апеляційному суді.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці травня у Броварах відбулася масова перестрілка, в ході якої поранення отримали три людини. Участь у стрільбі брали близько 100 осіб. За даними правоохоронців, конфлікт виник між перевізниками за розподіл пасажиропотоку. За фактом інциденту було затримано десятки осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки в Броварах.

Також повідомлялося, що из-через інцидент у Броварах було змінено місцеве керівництво поліції.

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