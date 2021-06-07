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З'явилося вражаюче відео грози над Києвом

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 16:42
З'явилося вражаюче відео грози над Києвом Фото: грозові хмари над Києвом (РБК-Україна, Анастасія Некипіла)
Автор: Styler

Вчора, 6 червня, в Києві була гроза. При цьому в мережі з'явилося відео, на якому видно величезні грозові хмари.

Відео зачаровує природного явища опублікував Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі мережі були вражені даними відео і зробили репост на своїх сторінках.

Гроза над Києвом (відео: YouTube)

Зазначимо, що найближчим часом погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами. Він буде причиною вологої і відносно теплої погоди протягом усього тижня.

Сьогодні, 7 червня, дощі з грозами пройдуть по всій території країни. Синоптики прогнозують, що при грозах можливо посилення вітру та град. Температура вдень становитиме +21+24 градуси.

Далі 8-9 червня знову очікуються дощі та грози майже по всій Україні (крім Закарпаття). Температура +21+24, але на Заході стане трохи тепліше - до +26 градусів.

У четвер-п'ятницю, 10-11 червня, синоптики знову прогнозують дощі та грози, які в цей раз охоплять всі області. При цьому потеплішає до +22 +26 по всій країні.

У Києві весь тиждень буде дощовим, часом очікуються грози. При цьому найближче прояснення буде наступного понеділка. Температура на наступному тижні +21+23, ночі будуть теплими, +14+16 градусів.

Ми також писали про те, що названа дата кільцевого сонячного затемнення.

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