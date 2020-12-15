ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У мережі з'явилося відео падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 15 грудня, в Києві на відремонтованому Шулявському мосту сталася НП. На шляхопроводі впало відразу три електроопори. Дивом в цьому інциденті ніхто не постраждав, але пошкоджені авто.

Пізніше в мережі з'явилося відео падіння стовпів, яке опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

На "Київ Оперативному" назвали причину падіння електроопор на мосту - це болти, які нікуди не входять і нічого не кріплять.

Популярні новини

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях до цього інциденту користувачі мережі написали безліч гнівних відгуків. Ось деякі з них:

  • Я б весь міст перевірив, на всякий випадок. А то і він завалиться;
  • По-хорошому - міст треба закрити і перевірити всі опори;
  • Скоро буде безпечно тільки по повітрю, на мітлі пересуватися...
  • Потрібно було синьою ізострічкою перемотати...
  • Болти там, де троси на міст. Панове чесно смішно і плакати хочеться, головне, що ніхто не постраждав. Хто стовпи встановлював?
  • Ору з цих будівельників. Навіть нове і то ламається;
  • Треба було на двосторонній скотч посадити. Халтурники!
  • Де гарантія, що і сам міст так само не гепнеться, як і ці стовпи?
  • Болти є, але їх не видно. Через різницю температур і постійної напруги розірвало кріплення. Не якісний матеріал. Сталь погана!!!
  • Добре, що не міст синхронно впав;
  • Взагалі, коли проїжджаю той міст, шокований від того, як його побудували.

Варто зазначити, що минулого року на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.

Раніше ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах Києва.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївШулявський шляхопровід