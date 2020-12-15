У мережі з'явилося відео падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві

У вівторок, 15 грудня, в Києві на відремонтованому Шулявському мосту сталася НП. На шляхопроводі впало відразу три електроопори. Дивом в цьому інциденті ніхто не постраждав, але пошкоджені авто.
Пізніше в мережі з'явилося відео падіння стовпів, яке опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".
На "Київ Оперативному" назвали причину падіння електроопор на мосту - це болти, які нікуди не входять і нічого не кріплять.
На Шулявському мосту в Києві впали стовпи (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях до цього інциденту користувачі мережі написали безліч гнівних відгуків. Ось деякі з них:
Варто зазначити, що минулого року на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.
Раніше ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах Києва.