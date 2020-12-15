На відремонтованому Шулявському мосту впали стовпи: мало не вбили жінку

На Шулявському мосту попадали стовпи (колаж РБК-Укрпаина)

На відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. Справа в тому, що на шляхопроводі впало відразу три електроопори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила мешканка Києва Інга Мезеря.

Жінка опублікувала відео "стовбопада". За словами Інги, їй дуже пощастило. Вона побачила, як падає стовп і різко загальмувала.

На Шулявському мосту впало три стовпа (скріншот facebook.com/inga.mezerya)

На Шулявському мосту падають стовпи

В коментарях українці відзначили, що добре, що все обійшлося.

Страшно по місту пересуватися з такими ремонтами.

Слава Богу все обійшлося і що з реакцією все в порядку.

Капець ! Немає слів ! Слава богу, що без жертв! Ти в сорочці народилася!

Спочатку міст втомився, тепер ліхтарі стомилися, мабуть гроші не все розпиляли.

Це ж нещодавно відремонтований міст. Добре, що все обійшлося дзеркалом і відмінною реакцією водія

Нагадаємо, в минулому році на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.

Як ми раніше писали, в Києві ожеледь призвів до справжнього апокаліпсису на дорогах.