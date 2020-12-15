На відремонтованому Шулявському мосту впали стовпи: мало не вбили жінку

На відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. Справа в тому, що на шляхопроводі впало відразу три електроопори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила мешканка Києва Інга Мезеря.
Жінка опублікувала відео "стовбопада". За словами Інги, їй дуже пощастило. Вона побачила, як падає стовп і різко загальмувала.
На Шулявському мосту впало три стовпа (скріншот facebook.com/inga.mezerya)
На Шулявському мосту падають стовпи
В коментарях українці відзначили, що добре, що все обійшлося.
Нагадаємо, в минулому році на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.
Як ми раніше писали, в Києві ожеледь призвів до справжнього апокаліпсису на дорогах.
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