В сети появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на отремонтированном Шулявском мосту произошло ЧП. На путепроводе упало сразу три электроопоры. Чудом в этом инциденте никто не пострадал, но повреждения получили авто.
Позже в сети появилось видео падения столбов, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
На "Киев Оперативном" назвали причину падения электроопор на мосту - это болты, которые никуда не входят и ничего не крепят.
На Шулявском мосту в Киеве рухнули столбы (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях к этому инциденту пользователи сети написали множество гневных отзывов. Вот некоторые из них:
Стоит отметить, что в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.
Ранее гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах Киева.