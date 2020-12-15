В сети появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на отремонтированном Шулявском мосту произошло ЧП. На путепроводе упало сразу три электроопоры. Чудом в этом инциденте никто не пострадал, но повреждения получили авто.

Позже в сети появилось видео падения столбов, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

На "Киев Оперативном" назвали причину падения электроопор на мосту - это болты, которые никуда не входят и ничего не крепят.

На Шулявском мосту в Киеве рухнули столбы (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к этому инциденту пользователи сети написали множество гневных отзывов. Вот некоторые из них:

Я бы весь мост проверил, на всякий случай. А то, не ровен час, еще и он рухнет;

По-хорошему - мост надо закрыть и проверить все опоры;

Скоро безопасно будет только по воздуху, на метле передвигаться...

Нужно было синей изолентой перемотать…

Болты там, где тросы на мост. Господа честно смешно и плакать хочется, главное, что никто не пострадал. Кто столбы устанавливал?

Ору с этих строителей. Даже новое и то ломается;

Надо было на двухсторонний скотч посадить. Халтурщики!

Где гарантия, что и сам мост так же не шлепнется, как и эти столбы?

Болты есть, но их не видно. Из-за разницы температур и постоянного напряжения разорвало крепления. Не качественный материал. Сталь плохая!!!

Хорошо, что не мост синхронно упал;

Вообще, когда проезжаю тот мост, в шоке от того, как его построили.

Стоит отметить, что в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.

Ранее гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах Киева.