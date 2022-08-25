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В сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидеть

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Киев, Четверг 25 августа 2022 08:41
В сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидеть В сети показали фото, которым Киев был в 1958 году (facebook.com/groups)
Автор: Татьяна Самарук

Известный американский журналист и фотограф Джон Шульц в 1958 году отправился в путешествие по Европе. Он посещал различные страны и города, в числе которых и был Киев.

Фото опубликовали Андрей Андреев на странице сообщества "Группа 1900 - 1999 годы. Киев" в Facebook.

На уникальных снимках можно увидеть, какой была столица Украины 64 года назад.

"Летом 1958 года, путешествуя по Европе, в Киев приехал американский журналист Джон Шульц. Он сделал множество фотографий о повседневной жизни киевлян", - говорится в сообщении.

В частности, на фото можно увидеть улицу Крещатик, университет Шевченко, Труханов остров, Андреевскую церковь и другие локации.

В сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидетьВ сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидеть

В сети показали фото, как Киев выглядел в 1958 году (facebook.com/groups)

Ранее мы сообщали, каким украинцы увидят Киев в 2025 году.

Также мы писали, как выглядели первые рестораны во Львове.

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