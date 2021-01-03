У мережі показали, як би сьогодні виглядав Донецьк без російських бойовиків (відео)

В окупованому Донецьку сьогодні є безліч покинутих будівництв, які з приходом російських бойовиків так і залишилися "замороженими".
Топ-10 найцікавіших споруд, які були затверджені до будівництва або ще 5 років тому знаходилися на етапі завершення/введення в експлуатацію, показали на відео. Всі вони, каже автор ролика, були б побудовані, якби не розпочалася війна.
На відео можна побачити такі об'єкти, як:
"Всі зазначені проєкти мали конкретні плани, терміни й бюджети. Метою ролика було показати без фантазій, припущень і домислів те, які зміни зазнав би Донецьк, якби не почалася війна", - резюмував автор.
До речі, автор не обійшов увагою підземне і наземне метро. Проєкти з будівництва метрополітену на естакадах, за його словами, розглядалися у 2011 році, а у 2013-му "навіть плану не з'явилося".
Як виглядав би Донецьк у 2021 році у складі України
Нагадаємо, що у перший день року окупанти на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу".
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