Нові правила купівлі нерухомості: що потрібно знати українцям

В Україні з 28 жовтня почнуть діяти нові правила купівлі нерухомості. Зокрема, в договорі тепер має бути зазначено, що покупець нерухомості має право після покупки й на землю, на якій ця нерухомість знаходиться.

Відповідний закон № 1174-IX був прийнятий Верховною Радою ще 8 вересня, і він набирає чинності через 30 днів після опублікування.

Що змінилося при купівлі нерухомості

Нові правила торкнуться тих угод про покупку нерухомості, при яких купують будинки або інше нерухоме майно, крім квартир в багатоквартирних будинках. Це може бути майстерня, приватний будинок, гараж – будь-яка окремо стояча будівля.

Покупець тепер матиме право автоматично отримати права володіння або право користування і на земельну ділянку, на якій ця нерухомість знаходиться. Це правило поширюється також на землю, яка знаходиться в постійному використанні або в оренді.

Якщо у продавця є договори на користування землею, йому доведеться їх розірвати перед продажем. А новий власник зможе після оформлення покупки укласти нові договори. Тут є нюанс - нові договори повинні бути укладені на таких же умовах, як були раніше.

Як отримати право на ділянку землі

Якщо новий власник об'єкта нерухомості не має права на ділянку землі, то він повинен подати клопотання.

Якщо покупець оформляє покупку тільки на частину нерухомого об'єкта, то має право не на всю землю, а тільки на необхідну частину. Але потрібно домовлятися з постійним землекористувачем.

Окремий договір про купівлю-продаж землі тепер не потрібен, всі земельні питання тепер повинні бути включені в угоду про придбання майна.

При купівлі незавершеного об'єкта будівництва, право користування або право власності землею покупець отримує тільки після реєстрації об'єкта.