ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Нові правила купівлі нерухомості: що потрібно знати українцям

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 16:21
Нові правила купівлі нерухомості: що потрібно знати українцям В Україні з 28 жовтня вступають в дію нові правила купівлі нерухомості (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 28 жовтня почнуть діяти нові правила купівлі нерухомості. Зокрема, в договорі тепер має бути зазначено, що покупець нерухомості має право після покупки й на землю, на якій ця нерухомість знаходиться.

Відповідний закон № 1174-IX був прийнятий Верховною Радою ще 8 вересня, і він набирає чинності через 30 днів після опублікування.

Що змінилося при купівлі нерухомості

Нові правила торкнуться тих угод про покупку нерухомості, при яких купують будинки або інше нерухоме майно, крім квартир в багатоквартирних будинках. Це може бути майстерня, приватний будинок, гараж – будь-яка окремо стояча будівля.

Покупець тепер матиме право автоматично отримати права володіння або право користування і на земельну ділянку, на якій ця нерухомість знаходиться. Це правило поширюється також на землю, яка знаходиться в постійному використанні або в оренді.

Якщо у продавця є договори на користування землею, йому доведеться їх розірвати перед продажем. А новий власник зможе після оформлення покупки укласти нові договори. Тут є нюанс - нові договори повинні бути укладені на таких же умовах, як були раніше.

Як отримати право на ділянку землі

Якщо новий власник об'єкта нерухомості не має права на ділянку землі, то він повинен подати клопотання.

Якщо покупець оформляє покупку тільки на частину нерухомого об'єкта, то має право не на всю землю, а тільки на необхідну частину. Але потрібно домовлятися з постійним землекористувачем.

Окремий договір про купівлю-продаж землі тепер не потрібен, всі земельні питання тепер повинні бути включені в угоду про придбання майна.

При купівлі незавершеного об'єкта будівництва, право користування або право власності землею покупець отримує тільки після реєстрації об'єкта.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де і за якими цінами купують ділянки навколо Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
недвижимость покупка жилья
LITE
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима