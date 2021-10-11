Ірина Білик "засвітила" елітне авто за 3,5 мільйона і вже встигла порушити ПДР
Ірина Білик купила нове авто від компанії Tesla. Йдеться про електричний кросовер Tesla Model X. раніше у неї був седан Tesla Model 3, але тепер вона їздить на авто, яке значно дорожче і коштує понад 3,5 мільйона гривень.
Про це розповіли журналісти програми "Викриття".
Зазначимо, що Tesla Model 3 співачці подарував гендиректор компанії VD One Валерій Родін на тридцяту річницю їхнього знайомства. Машина коштувала 1,5 мільйона гривень.
Скріншот з відео
У новому авто Білик 1050 кінських сил, Дальність ходу більше 500 кілометрів. При цьому авто саме себе заряджає під час руху. Відмінною рисою є автоматичні двері у формі крила чайки.
Скріншот з відео
Журналісти зняли на відео, як водій співачки порушує правила дорожнього руху. Машина, всередині якої сиділа Білик, спускалася по реверсній смузі, коли рух там було заборонено.
Скріншот з відео
Такий небезпечний маневр дозволив артистці швидко об'їхати тягучку, оскільки вона дуже поспішала на прямий ефір.
Ірина Білик "засвітила" елітне авто (відео: YouTube)
Нагадаємо, в Україні на дорогах почали в примусовому порядку стягувати оплату з боржників, щодо яких є рішення суду. При цьому у людей також забирають машини.
Таким методом примусу стягнень займаються співробітники Державної виконавчої служби та Міністерства внутрішніх справ.
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