ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мережі показали занедбану секретну авіабазу ВПС СРСР: серед боліт і лісів

STYLERЖиття    14.01.2020 - 11:09
У мережі показали занедбану секретну авіабазу ВПС СРСР: серед боліт і лісів
Покинута авіабаза ВПС СРСР (колаж РБК-Україна)

З'явилися фото покинутої авіабази ВПС СРСР з сотнями одиниць ржавіючої техніки

Занедбану секретну авіабазу військово-повітряних сил СРСР знайшли на північно-заході Росії. Військовий об'єкт сховався серед соснових борів, багнистих боліт і забутих сіл, в яких вже майже не залишилося людей.

У мережі показали занедбану секретну авіабазу ВПС СРСР: серед боліт і лісів

Нефункціонуюча авіабаза ВПС СРСР (фото: Денис Забєлін)

Як видно на фото, від авіабази на сьогоднішній день залишилися зруйнований КПП на в'їзді, залишки паркану. А колись тут базувався полк винищувачів-бомбардувальників і саме тут відбувалося освоєння надзвукового Міг-27. Пізніше вже тут знайшли притулок Су-24.

За словами автора знімків, територія авіабази виглядає "сумно і безнадійно".

Також на фото видно десятки паливозаправників, буксирувальників, тягачів і звичайних бортових повнопривідних радянських армійських вантажівок. Майже вся техніка серйозно разукомплектована: зняті освітлювальні прилади, відсутнє скло на вікнах і начинка всередині кабін.

Так виглядає сьогодні одна з секретних авіабаз військово-повітряних сил СРСР (фото: Денис Забєлін)

А між ржавіючих авто мандрівник Денис Забєлін побачив десятки носових обтічників від Су-24.

"Схоже, що тут "обробляли" Су-24, а ці частини не встигли вивезти на металобрухт", - зазначив автор фото.

У мережі показали занедбану секретну авіабазу ВПС СРСР: серед боліт і лісів

На авіабазі в часи СРСР базувалися Міг-27 і Су-24 (фото: Денис Забєлін)

Спливли шокуючі факти про дитинство Бандери: вганяв голки під нігті Кубань - це Україна: спливли унікальні факти 100-річної давнини
Новини України фотоСССРистория
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся