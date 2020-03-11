У мережі показали, як виглядають тести на коронавірус (відео)

Тести на коронавірус (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

У мережі показали, як виглядають експрес-тести на коронавірус

Коронавірус в Україні на даний момент не поширюється і зафіксований тільки у одного жителя країни. Незважаючи на це, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні до 3 квітня. На момент 10 березня в Київ привезли 1200 тест-систем для діагностики COVID-19. До кінця тижня таких систем повинно бути близько п'яти тисяч. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Щоб визначити, якщо у людини вірус Covid-19, береться кров і на неї крапають спеціальний розчин. Часу на це йде не багато. Також експрес-тести повинні бути в лікарнях кожній області. Але більша кількість йде на ті області, де найбільше підозр на наявність коронавіруса.

Як виглядають експрес-тести на коронавірус (YouTube)

Нагадаємо, в Києві посилили заходи для запобігання коронавіруса. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

Зокрема, у Києві вводять карантин, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Зазначимо, у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.

На даний момент в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавіруса. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.