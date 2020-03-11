В сети показали, как выглядят тесты на коронавирус (видео)

Тесты на коронавирус (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В сети показали, как выглядят экспресс-тесты на коронавирус

Коронавирус в Украине на данный момент не распространяется и зафиксирован только у одного жителя страны. Несмотря на это, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине до 3 апреля. На момент 10 марта в Киев привезли 1200 тест-систем для диагностики COVID-19. К концу недели таких систем должно быть около пяти тысяч. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Чтобы определить, если ли у человека вирус Covid-19, берется кровь и на нее капается специальный раствор. Времени на это уходит не много. Также экспресс-тесты должны быть в больницах каждой области. Но большее количество идет на те области, где больше всего подозрений на наличие коронавируса.

Как выглядят экспресс-тесты на коронавирус (YouTube)

Напомним, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

В частности, также в Киеве вводят карантин, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Отметим, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.