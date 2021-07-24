У мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудови

У мережі згадали про проект реконструкції та забудови Дарницької (Ленінградської) площі у Києві. Зокрема мешканцям столиці нагадали, що на цьому місці має вирости величезний офісний комплекс.

Але не все так просто. Чому - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чи дійсно так виглядатиме Дарницька площа?

Такий проект дійсно має місце. Але про зведення споруди мова йшла ще у далеких 2011-2012 роках.

Тоді ЗМІ писали, що на площі з'явиться 18-поверховий торгово-офісний комплекс. Його особливістю мали стати висаджені на даху дерева. У будівлі нібито планувалося розмістити банк, офіси і бутіки. Ще мав бути паркінг на 26 машин.

Передпроектні рішення, до слова, були схвалені на містобудівній раді ще в грудні 2009 року.

З того часу зведення офісного комплексу не відбулося. Більше того, заявлені тоді "фішки" уже давно нікого не дивують, адже озеленення дахів сьогодні - звична справа, а паркінг на 26 авто - це звучить смішно.

Фото: один з проектів забудови Дарницької площі (yunakov.com)

Зауважимо, зовсім не виключено, що місто повернеться до цього проекту і його реалізації. Адже про відмову від нього ніхто до цього часу не говорить.

Що думають про це кияни?

Реакція жителів міста неоднозначна. Але більшість людей - проти.