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У мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудови

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Київ, Субота 24 липня 2021 21:37
У мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудови Колаж РБК-Україна: ось так може у перспективі виглядати Дарницька площа у Києві
Автор: Дмитрий Войналович

У мережі згадали про проект реконструкції та забудови Дарницької (Ленінградської) площі у Києві. Зокрема мешканцям столиці нагадали, що на цьому місці має вирости величезний офісний комплекс.

Фото було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ - Лівобережжя Київське" і відразу викликали неабиякий резонанс серед користувачів соцмереж.

Але не все так просто. Чому - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чи дійсно так виглядатиме Дарницька площа?

Такий проект дійсно має місце. Але про зведення споруди мова йшла ще у далеких 2011-2012 роках.

Тоді ЗМІ писали, що на площі з'явиться 18-поверховий торгово-офісний комплекс. Його особливістю мали стати висаджені на даху дерева. У будівлі нібито планувалося розмістити банк, офіси і бутіки. Ще мав бути паркінг на 26 машин.

Передпроектні рішення, до слова, були схвалені на містобудівній раді ще в грудні 2009 року.

З того часу зведення офісного комплексу не відбулося. Більше того, заявлені тоді "фішки" уже давно нікого не дивують, адже озеленення дахів сьогодні - звична справа, а паркінг на 26 авто - це звучить смішно.

У мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудовиУ мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудовиУ мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудовиУ мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудовиУ мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудови

Фото: один з проектів забудови Дарницької площі (yunakov.com)

Зауважимо, зовсім не виключено, що місто повернеться до цього проекту і його реалізації. Адже про відмову від нього ніхто до цього часу не говорить.

Що думають про це кияни?

Реакція жителів міста неоднозначна. Але більшість людей - проти.

  • Як можна обговорювати те, чого не видно. Коли покажуть весь проект, будуть обговорення, але при чотирьох смугах руху по проспекту Возз'єднання і звуження при в'їзді на міст Патона, плюс в'їзд з Русанівки і Березняків, пробка забезпечена і на Дарницький площі.
  • Щось з області фантастики
  • А оце чудовисько на передньому плані яке має відношення до побудови багаторівневих розв'язок (начебто) на площі? Натяк, що забудовник буде частково фінансувати реконструкцію?
  • Цікаво... Правда, подібні проекти я бачив ще в 1996-му... Геологія лівобережного Києва дозволяє втілювати найфантастичніші мрії.
  • Коли машини зможуть поїхати по цій розв'язці, то вже винайдуть телепортацію...
  • Ну прямо Сінгапур, є у них схожі ландшафти. Зелень, мало машин, дороги заховані, пішоходів практично немає... Соромлюся запитати, а МАФи? Не можна ж без них...
  • Гидко! Навіть не смійте! Яка Головархітектура пропустила цей проект?!
  • Ішов 2065 рік. Київ думає, чи будувати розв'язки...
  • А трамвай куди дівся вже?
  • Чому немає в небі літаючої тарілки?

Раніше з'явилося відео з висоти пташиного польоту і на глибині 43 метри будівництва метро на Виноградар.

Також ми розповідали і показували, як виглядатиме нова станція "Мостицька", яку обіцяють відкрити до кінця року.

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