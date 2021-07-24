В сети показали, как может выглядеть Дарницкая площадь после реконструкции и застройки
В сети вспомнили о проекте реконструкции и застройки Дарницкой (Ленинградской) площади в Киеве. В частности жителям столицы напомнили, что на этом месте должен вырасти огромный офисный комплекс.
Фото было опубликовано на Facebook-странице "Київ - Лівобережжя Київське" и сразу вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей.
Но не все так просто. Почему - читайте в нашем материале ниже.
Действительно ли так будет выглядеть Дарницкая площадь?
Такой проект действительно имеет место. Но о возведении сооружения речь шла еще в далеких 2011-2012 годах.
Тогда СМИ писали, что на площади появится 18-этажный торгово-офисный комплекс. Его особенностью должны были стать высаженные на крыше деревья. В здании якобы планировалось разместить банк, офисы и бутики. Еще должен был быть паркинг на 26 машин.
Предпроектные решения, к слову, были одобрены на градостроительном совете еще в декабре 2009 года.
С тех пор возведение офисного комплекса не состоялось. Более того, заявленные тогда "фишки" уже давно никого не удивляют, ведь озеленение крыш сегодня - привычное дело, а паркинг на 26 авто - это звучит смешно.
Фото: один из проектов застройки Дарницкой площади (yunakov.com)
Заметим, совсем не исключено, что город вернется к этому проекту и его реализации. Ведь об отказе от него никто до сих пор не говорит.
Что думают об этом киевляне?
Реакция жителей города неоднозначна. Но большинство людей - против.
- Как можно обсуждать то, чего не видно. Когда покажут весь проект, будут обсуждения, но при четырех полосах движения по проспекту воссоединения и сужения при въезде на мост Патона, плюс въезд из Русановки и Березняков, пробка обеспечена и на Дарницкой площади.
- Что-то из области фантастики
- А оце чудовисько на передньому плані яке має відношення до побудови багаторівневих розв'язок (начебто) на площі? Натяк, що забудовник буде частково фінансувати реконструкцію?
- Интересно... Правда, подобные проекты я видел еще в 1996-м... Геология левобережного Киева позволяет воплощать самые фантастические мечты.
- Когда машины смогут поехать по этой развязке, то уже изобретут телепортацию...
- Ну прямо Сингапур, есть у них похожие ландшафты. Зелень, мало машин, дороги спрятаны, пешеходов практически нет... Стесняюсь спросить, а МАФы? Нельзя же без них...
- Противно! Даже не смейте! Какая Главархитектура пропустила этот проект?!
- Шел 2065 год. Киев думает, строить ли развязки...
- А трамвай куди дівся вже?
- Чому немає в небі літаючої тарілки?
Ранее появилось видео с высоты птичьего полета и на глубине 43 метра строительства метро на Виноградарь.
Также мы рассказывали и показывали, как будет выглядеть новая станция "Мостицкая", которую обещают открыть до конца года.