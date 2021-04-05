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У Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепустками

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 09:17
У Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепустками Фото: як працює метро в Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками.

Нижче в нашому матеріалі дивіться, як пускають у метро 5 квітня.

Про нові суворі обмеження щодо транспорту оголосив раніше мер столиці Віталій Кличко.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

У понеділок, 5 квітня ажіотажу в метро не спостерігається. Працівники муніципальної охорони перевіряють спеціальні перепустки на вході в метрополітен. Звичайно людей у вагонах небагато.

Черг біля перевіряючих також не спостерігається. Проходять пасажири досить швидко.

У Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиУ Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепусткамиВ Києві метро працює за спецперепустками (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема, не працюватимуть школи та дитячі садки.

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