У Києві стартував жорсткий локдаун: як працює метро за спецперепустками

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками.

Нижче в нашому матеріалі дивіться, як пускають у метро 5 квітня.

Про нові суворі обмеження щодо транспорту оголосив раніше мер столиці Віталій Кличко.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

У понеділок, 5 квітня ажіотажу в метро не спостерігається. Працівники муніципальної охорони перевіряють спеціальні перепустки на вході в метрополітен. Звичайно людей у вагонах небагато.

Черг біля перевіряючих також не спостерігається. Проходять пасажири досить швидко.

В Києві метро працює за спецперепустками (фото: РБК-Україна)