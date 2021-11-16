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У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал "Україна-визволителям" у Міловому

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Луганськ, Вівторок 16 листопада 2021 14:35
У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал "Україна-визволителям" у Міловому Фото: меморіал "Україна - визволителям" у Меловому (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталія Гурковська

У найсхіднішому населеному пункті країни - селищі Мілове на Луганщині - пройшла реставрація меморіального комплексу "Україна - визволителям", присвяченого подіям Другої світової війни. Відновлення цієї пам’ятки історії національного значення відбувалось у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Великого будівництва".

На території меморіального комплексу у братській могилі поховано 2814 воїнів, а поруч встановлені пам’ятні блоки з іменами загиблих.

Голова держави у 2020 році ініціював встановлення тут Дзвону Пам'яті. Це один з чотирьох дзвонів, які, за задумом, символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення цих територій під контроль України.

У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал &quot;Україна-визволителям&quot; у Міловому

Тоді ж, у 2020 році, президент Зеленський доручив обласній владі провести відновлення території меморіалу. На реалізацію проєкту було виділено понад 24 млн грн.

У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал &quot;Україна-визволителям&quot; у Міловому

За програмою "Велике будівництво" було влаштовано нову плитку на тротуарах, відновлено бетонні конструкції, облицьовано гранітними плитами вічний вогонь, братські могили, п'єдестал під гарматою та монументом, облаштовано газони та вуличне освітлення. Також було реконструйовано музей під монументом.

У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал &quot;Україна-визволителям&quot; у Міловому

Нагадаємо, раніше глава держави оголосив про старт у рамках "Великого будівництва" нової програми "Велика реставрація", яка передбачає комплексне відновлення об’єктів культурної спадщини по всій країні упродовж найближчих років.

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Велике будівництво
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