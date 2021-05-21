В Україні стартує проєкт "Велика реставрація": торкнеться кожного регіону

В Україні стартує проект" велика реставрація", в рамках якого відреставрують будови культури в кожному регіоні. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко .

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Право на владу".

Міністр культури та інформаційної політики анонсував, що в Україні стартує проєкт "Велика реставрація" - повернення до життя значущих об'єктів культури по всій Україні.

"Ми розпочали проєкт, який незалежно від того, хто буде міністром культури, триватиме роками - Велика реставрація. Вже затвердили списки і починаємо проєкт реставрації - це повернення до життя значущих об'єктів по всій Україні", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що Верховна Рада повинна затвердити законопроєкт про те, що Міністерство культури зможе давати субвенції тим об'єктам, які знаходяться на балансі місцевих громад. Поки цей законопроєкт не буде затверджений, Міністерство культури зможе виділяти гроші на реставрацію тільки тих об'єктів, які знаходяться на балансі держави. Таким чином в Україні відреставрують філармонії, театри та багато іншого.