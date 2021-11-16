В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал "Украина-освободителям" в Меловом

В самом восточном населенном пункте страны - поселке Меловое в Луганской области - прошла реставрация мемориального комплекса "Украина - освободителям", посвященного событиям Второй мировой войны. Восстановление этого памятника истории национального значения проходило в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу "Большой стройки".

На территории мемориального комплекса в братской могиле похоронены 2814 воинов, рядом установлены памятные блоки с именами погибших.

Глава государства в 2020 году инициировал установку здесь Колокола Памяти. Это один из четырех колоколов, которые, по замыслу, будут символизировать память о погибших и примирение между странами-участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы на Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены по возвращению этих территорий под контроль Украины.

Тогда же, в 2020 году, президент Зеленский поручил областным властям провести восстановление территории мемориала. На реализацию проекта было выделено более 24 млн грн.

По программе "Большая стройка" была устроена новая плитка на тротуарах, восстановлены бетонные конструкции, облицован гранитными плитами вечный огонь, братские могилы, пьедестал под пушкой и монументом, обустроены газоны и уличное освещение. Также был реконструирован музей под монументом.