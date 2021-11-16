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В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал "Украина-освободителям" в Меловом

Новина українською →
Луганск, Вторник 16 ноября 2021 14:35
В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал "Украина-освободителям" в Меловом Фото: мемориал "Украина - освободителям" в Меловом (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталия Гурковская

В самом восточном населенном пункте страны - поселке Меловое в Луганской области - прошла реставрация мемориального комплекса "Украина - освободителям", посвященного событиям Второй мировой войны. Восстановление этого памятника истории национального значения проходило в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Большой стройки".

На территории мемориального комплекса в братской могиле похоронены 2814 воинов, рядом установлены памятные блоки с именами погибших.

Глава государства в 2020 году инициировал установку здесь Колокола Памяти. Это один из четырех колоколов, которые, по замыслу, будут символизировать память о погибших и примирение между странами-участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы на Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены по возвращению этих территорий под контроль Украины.

В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал &quot;Украина-освободителям&quot; в Меловом

Тогда же, в 2020 году, президент Зеленский поручил областным властям провести восстановление территории мемориала. На реализацию проекта было выделено более 24 млн грн.

В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал &quot;Украина-освободителям&quot; в Меловом

По программе "Большая стройка" была устроена новая плитка на тротуарах, восстановлены бетонные конструкции, облицован гранитными плитами вечный огонь, братские могилы, пьедестал под пушкой и монументом, обустроены газоны и уличное освещение. Также был реконструирован музей под монументом.

В сети показали, как после реставрации выглядит мемориал &quot;Украина-освободителям&quot; в Меловом

Напомним, ранее глава государства объявил о старте в рамках "Большой стройки" новой программы "Большая реставрация", предусматривающей комплексное восстановление объектов культурного наследия по всей стране в ближайшие годы.

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Большая стройка
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