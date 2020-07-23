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У мережі показали нові знімки американської "інопланетної" бази: дещо зникло

Четвер 23 липня 2020 18:02
У мережі показали нові знімки американської "інопланетної" бази: дещо зникло
Пілот показав секретну базу (колаж РБК-Україна)

Пілот зробив нові фото секретної бази

У мережі з'явилися нові фото секретної американської бази ВПС Зона-51. Вона розташована в США на півдні штату Невада, в 133 км на північний захід від Лас-Вегаса, на південному березі сухого солоного озера Грум-Лейк.

Знімки бази надав пілот, який отримав дозвіл пролетіти над нею. На фото він показав місце, де навесні 2020 року будувався загадковий гігантський ангар, але зараз він таємно зник. Про це пише The Sun.

Причина зміни на території бази невідома, але цілком можливо, що будівля була лише тимчасовою спорудою.

Це вже третій раз, коли пілот зміг пролетіти так близько від засекреченої бази.

Зазначимо, що Зона-51 є предметом чуток через високу секретність Деякі вважають, що там розміщують інопланетян і НЛО. Імовірно, вона використовується для експериментальних тестів в області повітроплавання і систем озброєння. Повітряне сполучення над Зоною-51 заборонено.

У мережі показали нові знімки американської &quot;інопланетної&quot; бази: дещо зниклоУ мережі показали нові знімки американської &quot;інопланетної&quot; бази: дещо зникло

У мережі показали нові знімки американської &quot;інопланетної&quot; бази: дещо зникло

Пілот показав фото з Зони-51 (фото: thesun.co.uk)

Як ми раніше повідомляли, вчені виявили поруч із Землею планети, на яких може бути життя.

Також ми писали, що у Польщі помітили НЛО, фото об'єкта названо найкращим за останні 40 років.

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