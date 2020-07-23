В сети показали новые снимки американской "инопланетной" базы: кое-что исчезло

Пилот показал секретную базу (коллаж РБК-Украина)

Пилот сделал новые фото секретной базы

В сети появились новые фото секретной американской базы ВВС Зона-51. Она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк.

Снимки базы предоставил пилот, который получил разрешение пролететь над ней. На фото он показал место, где весной 2020 года строился загадочный гигантский ангар, но сейчас он таинственно исчез. Об этом пишет The Sun.

Причина изменения на территории базы неизвестна, но вполне возможно, что здание было только временным сооружением.

Это уже третий раз, когда пилот смог пролететь так близко от засекреченной базы.

Отметим, что Зона-51 является предметом слухов из-за высокой секретности. Некоторые считают, что там размещают инопланетян и НЛО. Предположительно, она используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушное сообщение над Зоной-51 запрещено.

Пилот показал фото из Зоны-51 (фото: thesun.co.uk)

Как мы ранее сообщали, ученые обнаружили рядом с Землей планеты, на которых может быть жизнь.

Также мы писали, что в Польше заметили НЛО, фото объекта названо лучшим за последние 40 лет.